Duracell mise sur la mobilité électrique

La marque américaine aux piles cuivrées se lance dans la recharge rapide pour véhicules électriques avec un design aussi familier que marquant.

Tl;dr Duracell entre sur le marché de la recharge électrique en lançant ses premières bornes au Royaume-Uni, au design inspiré de sa célèbre pile AA.

Un déploiement ambitieux est prévu avec The EV Network : jusqu’à 500 bornes ultra-rapides (400 kW) d’ici 2030.

La stratégie mise sur la confiance visuelle et la simplicité d’usage, pour inciter davantage d’automobilistes à passer à l’électrique.

La pile AA devient une borne de recharge

Connue de tous pour ses fameuses piles à l’emballage cuivré, Duracell surprend en se lançant sur le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques (EV). C’est au Royaume-Uni que la société a choisi d’installer ses premières stations, dans une démarche qui capitalise ouvertement sur sa notoriété. Avec leurs formes évoquant la pile AA géante, ces bornes devraient marquer les esprits des automobilistes et faciliter leur adoption.

Des ambitions affichées et des partenaires solides

Cette nouvelle aventure, baptisée le Duracell E-Charge Network, ne se fait pas en solitaire. The EV Network, déjà à l’origine de 300 stations de recharge dans le pays, pilote le financement et le déploiement du projet. Selon le quotidien The Times, six premiers sites pourraient voir le jour d’ici la fin de l’année, en visant une centaine d’emplacements et plus de 500 bornes d’ici à 2030. Le tout avec des puissances allant jusqu’à 400 kW, soit ce qui se fait de plus rapide en Europe, permettant aux véhicules compatibles d’être rechargés en moins de trente minutes.

Une stratégie qui mise sur la familiarité

Pourquoi ce virage ? Pour certains, la réponse semble évidente : renforcer la confiance grâce à une marque familière. Comme le confie Mark Bloxham, responsable du développement chez The EV Network, l’univers de la mobilité électrique peut dérouter nombre d’automobilistes. Miser sur un visuel reconnaissable, hérité des piles domestiques, pourrait ainsi inciter davantage de conducteurs à abandonner le thermique. D’ailleurs, ce n’est pas une première pour Duracell : la société s’est déjà illustrée dans le domaine de l’énergie domestique en proposant des batteries solaires à l’apparence tout aussi caractéristique.

Des solutions pratiques pour les utilisateurs

Côté expérience utilisateur, l’accent est mis sur la flexibilité : paiement via application mobile, terminaux sans contact ou encore technologie « plug-and-go » compatible avec certains véhicules récents. Dans un secteur en pleine expansion, offrir plus d’options — et surtout plus de bornes — ne peut qu’accélérer la transition vers l’électrique.

Pour résumer, si cette nouvelle incursion dans l’électromobilité ne garantit pas d’innovation majeure, elle joue habilement sur la force du symbole. Reste à voir si cette stratégie séduira massivement les conducteurs britanniques. Une chose est sûre : la multiplication des stations ultra-rapides ne peut qu’aller dans le sens de la démocratisation des véhicules électriques.