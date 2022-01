Battlestar Galactica : Simon Kinberg assure que le film reboot n’est pas annulé

Le tournage du reboot cinématographique de Battlestar Galactica est espéré d'ici fin 2022 avec un réalisateur de renom.

Alors qu’il est en développement depuis quelques années, le producteur Simon Kinberg a fait le point sur l’état d’avancement du nouveau film Battlestar Galactica pour Universal Pictures dans une récente interview et a confirmé que le projet continue d’aller de l’avant, en précisant qu’une deuxième version du scénario est désormais terminée, même si le tournage n’a pas encore commencé : “Nous sommes en train de contacter des réalisateurs et nous espérons en trouver un et commencer à préparer le film cette année. C’est un méga film, un film énorme et la préparation sera très longue. J’imagine que même si nous choisissons un réalisateur aujourd’hui, il faudra six à neuf mois pour préparer ce film correctement. Donc, au plus tôt, nous tournerions à la fin de cette année. Nous le ferions probablement au début de l’année prochaine. Le temps nous dira qui est le réalisateur et ensuite vous ou quelqu’un d’autre nous dira qui est le réalisateur.”

Exclusive: New #BattlestarGalactica movie will exist in a shared universe with @samesmail's upcoming TV series, says Simon Kinberg.https://t.co/SCfJpMO8dJ — Collider (@Collider) January 6, 2022

Il a également fait savoir que la série télévisée qui sera diffusée sur Peacock et le film reboot seront plus liés que ne peuvent l’imaginer les fans : “En ce qui concerne la situation avec Sam Esmail et le show, je ne peux pas en dire trop, si ce n’est qu’il y a une synergie entre les deux sociétés et une communication constante entre nous. Nous sommes devenus proches et avons passé de très bons moments ensemble et il y aura, faute d’une meilleure expression et c’est une expression galvaudée, un univers partagé“. Quant à savoir si le film lui-même sera lié à la série précédente, Simon Kinberg a admis qu’il n’était pas autorisé à en dire beaucoup : “Il y a des connexions, mais ce n’est certainement pas simplement une continuation ou un remake du chef-d’œuvre de Ron Moore.”

Battlestar Galactica en vidéo