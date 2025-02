Batman contre Dracula : deux films que vous ne verrez probablement jamais

Dans deux films que vous ne verrez probablement jamais, Batman affronte le terrifiant Dracula.

Tl;dr Le comte Dracula a été présenté comme un ennemi de Batman dans trois films.

Deux de ces films, produits par Andy Warhol et Leody M. Diaz, sont introuvables.

Un film d’animation officiel, « The Batman vs. Dracula », est disponible en ligne.

Qui est votre méchant préféré de Batman ? La plupart répondront le Joker, certains diront Catwoman ou Bane, mais les choix sont nombreux. Savez-vous cependant que parmi cette galerie de vilains se trouve le véritable Homme-Chauve-Souris ? Oui, le comte Dracula a fait une apparition dans trois films de Batman, mais vous ne pouvez en regarder qu’un seul.

Le côté surnaturel des ennemis de Batman

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’association de Batman et Dracula n’est pas si farfelue. Batman a principalement affronté d’autres monstres en costumes, allant des clowns aux chats, en passant par les épouvantails et les animateurs de jeux télévisés rejetés. Mais certains des ennemis du Chevalier Noir sont carrément surnaturels.

Prenez par exemple Ra’s al Ghul, le chef du Démon, qui a réussi à rester jeune et en forme pendant 700 ans grâce à la magie du Puits de Lazare, une véritable fontaine de Jouvence. Plusieurs comics de Batman ont présenté Gotham City comme une coupe empoisonnée, littéralement hantée par le démon chauve-souris Barbatos, contre lequel Batman ne peut se battre qu’en éradiquant l’obscurité en lui-même et en inspirant l’espoir à travers Gotham.

Dracula, un antagoniste du Batman

Avant que le comte Dracula ne soit officiellement présenté comme un ennemi de Batman dans les comics, deux cinéastes bien distincts avaient déjà exploré cette idée : Andy Warhol et le réalisateur philippin Leody M. Diaz. Dans les années 1960, Warhol a projeté son film « Batman Dracula », un film muet en noir et blanc dans lequel les deux personnages principaux, tous deux interprétés par l’acteur Jack Smith, se poursuivent et s’affrontent. Quant à Diaz, il a réalisé en 1967 « Batman Fights Dracula », un film dans lequel Batman affronte un Dracula ressuscité par son ennemi, le Dr. Zorba.

Le face-à-face officiel de Batman et Dracula

Puis, en 2005, DC a donné son feu vert pour la réalisation d’un film officiel opposant Batman à Dracula. « The Batman vs. Dracula » est un film d’animation qui s’inscrit dans la continuité du dessin animé Batman de 2004. Le film, qui met en scène Batman s’opposant à un Dracula ressuscité par le Pingouin, juxtapose les deux personnages, allant jusqu’à faire ressembler leurs designs de personnages.

Ce n’est certes pas le meilleur film de Batman, mais « The Batman vs. Dracula » est un divertissement qui tient ses promesses, mêlant action et épouvante. « The Batman vs. Dracula » est disponible à l’achat et à la location sur de nombreuses plateformes numériques, dont Prime Video.