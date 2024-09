Baseus Security S1 Pro : la caméra qui révolutionne la sécurité

Primé pour son efficacité énergétique et sa durabilité, ce système de sécurité se distingue par sa qualité exceptionnelle. Que pourrions-nous faire pour rendre votre maison plus sûre avec ce système de sécurité primé ?

Tl;dr L’IFA 2024 à Berlin mettra en avant l’innovante caméra de sécurité Baseus Security S1 Pro.

La caméra est distinguée par ses caractéristiques modernes, y compris un système de suivi solaire.

Une offre spéciale pré-événement offre une importante réduction sur le prix de la caméra.

La caméra offre une qualité d’image exceptionnelle, une autonomie prolongée et une protection des données optimale.

L’innovation technologique à l’honneur à l’IFA 2024

Préparez-vous pour une révolution dans le domaine de la sécurité domestique. En effet, l’IFA 2024, qui se tiendra à Berlin du 6 au 10 septembre 2024, promet d’être un événement marquant dans le monde de la technologie. Parmi les produits phares de l’exposition, vous découvrirez la Baseus Security S1 Pro Camera, un produit avant-gardiste dans le domaine de la sécurité domestique.

Une caméra de sécurité hors du commun

La caméra Baseus Security S1 Pro se distingue par ses caractéristiques modernes et innovantes. Elle dispose notamment d’un système de suivi solaire, qui permet au panneau solaire de se déplacer en fonction de la position du soleil, et d’un double système de caméra 3K offrant une qualité d’image exceptionnelle. Il s’agit là d’une fonctionnalité pratique et attendue sur le marché actuel.

Un prix avantageux grâce à l’offre pré-événement

Avant sa sortie officielle sur Amazon le 20 septembre 2024, la caméra sera disponible en précommande à un prix nettement inférieur grâce à une offre spéciale pré-événement. En effet, du 1ᵉʳ au 14 septembre 2024, il vous suffira de verser une caution de 5 dollars pour bénéficier d’une réduction de 130 dollars sur le prix officiel. Il s’agit là de l’offre la plus avantageuse de l’année.

Une technologie de pointe au service de votre sécurité

La caméra S1 Pro offre une autonomie prolongée grâce à son robuste panneau solaire et sa batterie intégrée de 13 500 mAh. Elle est également dotée d’un design résistant aux intempéries et peut supporter des températures extrêmes allant de -20°C à 50°C. En termes de sécurité, les images capturées par la caméra sont d’une clarté exceptionnelle, même en condition de faible luminosité, grâce à sa vision nocturne en couleur et son projecteur de 100 LM. Enfin, la caméra est équipée d’un « système de cryptage avancé AES+RSA » pour assurer la protection de vos données personnelles.

Si vous avez l’occasion de vous rendre à l’IFA 2024, ne manquez pas l’opportunité de découvrir cette caméra innovante en action. Sinon, marquez dès à présent votre calendrier pour profiter de l’offre pré-événement et sécuriser votre maison avec la technologie de pointe de la caméra Baseus Security S1 Pro.