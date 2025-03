« Bambi: The Reckoning » veut faire frissonner les fans d’horreur en revisitant le classique de Disney

La bande-annonce de "Bambi: The Reckoning" nous dévoile le prochain film d'horreur de l'équipe de Blood and Honey, promettant une expérience cinématographique terrifiante et inoubliable.

Un cauchemar d’enfance dévoilé

Les amateurs de films d’horreur ont de quoi se réjouir. La maison de production Jagged Edge a révélé la bande-annonce tant attendue de Bambi: The Reckoning. L’innocent faon de notre enfance a été transformé en un cerf monstrueux et vengeur, traquant impitoyablement les chasseurs dans les bois.

Un nouveau chapitre de l’univers TCU

Dirigé par Dan Allen et scénarisé par Rhys Warrington, ce film constitue la quatrième entrée dans l’univers horrifique Twisted Childhood Universe (TCU). Après les deux films de Winnie l’Ourson: Sang et Miel et le récemment sorti Cauchemar au Pays de Peter Pan, nous assistons à la transformation effrayante de Bambi d’un faon innocent en un monstre meurtrier.

Le trailer dévoile les acteurs Roxanne McKee et Tom Mulheron, qui incarnent respectivement Xana et son fils Benji. Après un accident de voiture, ils se retrouvent perdus dans la nature, croisant la route du cerf vengeur. Loin de l’apparence douce et innocente du personnage Disney, ce Bambi apparaît avec des bois massifs et des dents tranchantes, dominant ses proies humaines.

Une lutte pour la survie

Le film est centré sur la transformation de Bambi en monstre après avoir assisté à la mort de sa mère par des chasseurs. En grandissant, sa soif de sang devient insatiable. Il rôde dans la forêt, cherchant à se venger de tous les humains qui pénètrent sur son territoire. Lorsque Xana et son fils se retrouvent coincés, ils doivent lutter désespérément pour survivre face au prédateur des bois, qui semble bien plus intelligent et sadique qu’un animal ordinaire.

La bande-annonce de Bambi: La Revanche marque une étape importante dans le projet ambitieux de Jagged Edge de créer un univers d’horreur partagé autour de versions tordues de personnages d’enfance du domaine public. L’univers TCU s’inspire des univers cinématographiques de super-héros en introduisant des méchants individuels dans des films autonomes avant de les réunir dans l’événement de crossover annoncé, Poohniverse: Monstres Assemblés.

Un été effrayant

La sortie de Bambi: The Reckoning est prévue pour l’été 2025. Serez-vous au rendez-vous pour cette aventure terrifiante dans l’univers Twisted Childhood Universe ?