Bambi: The Reckoning, une relecture horrifique d’un héros de la littérature enfantine

Après le succès du film d'horreur Winnie the Pooh: Blood and Honey, Jagged Edge Productions étoffe son Twisted Childhood Universe avec Bambi: The Reckoning.

Tl;dr Bambi: The Reckoning est un film d’horreur.

Il fait partie du Twisted Childhood Universe de Jagged Edge Productions.

Bambi: The Reckoning est prévu pour 2025.

L’histoire tourne autour de Bambi cherchant à se venger de l’humanité.

Un nouveau visage pour Bambi

Le doux et innocent Bambi, icône de notre enfance, prend un virage sombre dans le film d’horreur Bambi: The Reckoning, produit par Jagged Edge Productions. Basé sur le roman classique pour enfants Bambi, A Life in the Woods de Felix Salten, ce film transforme le délicieux faon en un instrument de destruction sur une frénésie de vengeance.

Un monde d’enfance tordu

Le film fait partie du du Twisted Childhood Universe de Jagged Edge Productions, qui se plaît à transformer les personnages d’enfance bien-aimés en de terrifiants méchants de films d’horreur. Après le succès inattendu de Winnie-the-Pooh: Blood and Honey en 2022, Bambi: The Reckoning est l’un des nombreux films en production de cet univers.

Une sortie anticipée

La sortie de Bambi: The Reckoning est prévue pour début 2025. Un nouveau poster du film a été révélé, mettant en scène le cerf éponyme au centre d’une scène de chaos sanglant.

Un casting d’étoiles de l’horreur

Le film met en vedette Roxanne McKee dans le rôle de Xana, une jeune mère traquée par Bambi après un accident de voiture qui la laisse, elle et son fils, coincés dans les bois. Le film promet une chasse sanguinaire dans laquelle Xana doit protéger son fils de Bambi.