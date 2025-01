Awesome Games Done Quick collecte 2,5 millions de dollars pour une association de lutte contre le cancer

La remarquable initiative Awesome Games Done Quick a encore une fois réussi à collecter 2,5 millions de dollars au profit d'une organisation à but non lucratif dédiée à la lutte contre le cancer.

Le marathon a présenté des performances mémorables, notamment des jeux comme Crazy Taxi, New Super Mario Bros. Wii et Elden Ring.

Games Done Quick organise plusieurs événements caritatifs chaque année, et a recueilli plus de 54 millions de dollars pour différentes œuvres caritatives.

Awesome Games Done Quick 2025 : Un marathon de jeu pour la bonne cause

Le monde du gaming a encore une fois démontré son potentiel caritatif. Le marathon de speedrun Awesome Games Done Quick 2025, qui s’est déroulé du 5 au 12 janvier, a réussi à recueillir un total impressionnant de 2,556,305$ au profit de la Prevent Cancer Foundation.

Entre performances étonnantes et moments mémorables

L’événement a offert un savoureux mélange de compétences et d’originalité. Parmi les moments forts, on retiendra un speedrun de Crazy Taxi accompagné d’un groupe de musique en live, ou encore FunkopotamusWes qui a joué du piano tout en contrôlant New Super Mario Bros. Wii avec sa tête et ses pieds. Sans oublier Dr. Doot qui a réalisé un speedrun des boss d’Elden Ring avec un saxophone électrique, produisant des sons de doot doot tout au long de sa performance.

Pour ceux qui auraient manqué ces moments inoubliables, tout est accessible sur la chaîne YouTube de Games Done Quick.

Games Done Quick : Une initiative caritative majeure

Rappelons que le marathon Awesome Games Done Quick 2025 n’est qu’un des nombreux événements organisés par Games Done Quick. Cette organisation dédiée au gaming caritatif prépare déjà son prochain événement, Back to Black, prévu en février. Mettant en avant des hôtes et des speedrunners noirs, cet événement récoltera des fonds pour l’association de justice raciale, Race Forward.

Au fil des années, Games Done Quick a réussi à lever plus de 54 millions de dollars pour diverses œuvres caritatives, dont la Prevent Cancer Foundation et Médecins Sans Frontières.

Le gaming au service de la générosité

Ces événements démontrent à quel point le monde du gaming est capable de mobiliser les joueurs pour des causes importantes. Ils prouvent que le jeu vidéo, au-delà de l’aspect divertissant, peut également servir de levier pour des actions philanthropiques majeures.