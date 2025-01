FromSoftware ouvre les inscriptions à un test réseau pour Elden Ring Nightreign

Les fans d’Elden Ring peuvent dès à présent s’inscrire pour participer au test réseau de Nightreign, un spin-off coopératif autonome promettant une aventure inédite.

Tl;dr Le test réseau d’Elden Ring Nightreign comprendra cinq sessions aux horaires variés, offrant aux joueurs une chance d’explorer Limveld.

Chaque session propose une progression dynamique avec des ennemis, des récompenses et un environnement qui changent, culminant dans des batailles contre des boss redoutables.

Les reliques obtenues, même en cas d’échec, permettent de personnaliser et améliorer les personnages pour mieux affronter les défis à venir.

Un test réseau en approche

Le test réseau fermé de Elden Ring Nightreign se tiendra du 14 au 17 février 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S. Cinq sessions seront organisées à des horaires spécifiques pour permettre aux joueurs du monde entier de se joindre à l’expérience. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur le site officiel de Bandai Namco.

Une aventure coopérative dans l’univers d’Elden Ring

Elden Ring Nightreign du studio japonais FromSoftware propose une toute nouvelle expérience de jeu centrée sur la coopération. Situé dans le mystérieux et dangereux monde de Limveld, ce titre autonome invite des équipes de trois joueurs à unir leurs forces pour survivre à des nuits particulièrement hostiles. Les joueurs débutent chaque session au Roundtable Hold, où ils sélectionnent un personnage parmi huit archétypes, chacun possédant des capacités uniques et adaptées à divers styles de jeu. Le cœur du gameplay repose sur la coordination entre coéquipiers pour surmonter les vagues d’ennemis qui s’intensifient à mesure que le Night’s Tide approche. Chaque partie met les joueurs à l’épreuve avec des défis imprévisibles et une progression exigeante.

Un gameplay évolutif et stratégique

Dans Elden Ring Nightreign, les dangers augmentent avec le temps. La carte de Limveld se rétrécit à mesure que le Night’s Tide progresse, forçant les joueurs à s’adapter et à coopérer efficacement. Chaque nuit se termine par un combat contre un boss imposant, avec un dernier affrontement épique face au Nightlord durant la troisième nuit. La rejouabilité est au cœur de cette aventure : l’environnement, les ennemis et les récompenses changent à chaque session, garantissant une expérience nouvelle à chaque tentative. Même en cas d’échec, les joueurs obtiennent des reliques qu’ils peuvent utiliser pour améliorer et personnaliser leurs personnages, leur permettant de mieux affronter les défis à venir.

Nightreign : un renouveau pour la franchise Elden Ring

Prévu pour une sortie plus tard cette année, Elden Ring Nightreign sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Ce spin-off promet de réinventer l’approche coopérative dans l’univers d’Elden Ring tout en offrant une profondeur stratégique et une richesse d’exploration qui raviront les fans de la franchise.