Avec le RCS arrive le chiffrement de bout en bout entre Android et iOS

Le système de messagerie RCS introduit un cryptage de bout en bout pour sécuriser les échanges entre les plateformes Android et iOS.

Tl;dr GSMA ajoute le cryptage de bout en bout à la messagerie RCS.

La messagerie RCS sera la première à grande échelle à supporter ce cryptage.

Apple a promis d’ajouter ce support à ses systèmes d’exploitation.

L’avenir de la messagerie sécurisée : le RCS

La nouvelle norme de messagerie, RCS (Rich Communication Services), fait un pas de plus vers une communication sécurisée avec l’ajout du cryptage de bout en bout. L’annonce a été faite par la GSMA, l’association qui représente les intérêts des opérateurs mobiles à l’échelle mondiale.

Cryptage de bout en bout : une avancée majeure

Six mois après l’adoption du RCS par l’iPhone avec le lancement d’iOS 18, le directeur technique de la GSMA a annoncé une mise à jour majeure des spécifications de cette norme. Le cryptage de bout en bout (E2EE), basé sur le protocole de sécurité de la couche de messagerie (MLS), est désormais inclus. Cette avancée garantira que les messages et fichiers restent sécurisés et confidentiels, qu’ils soient envoyés entre appareils iOS ou Android.

Une sécurité renforcée pour les utilisateurs

Tom Van Pelt, le directeur technique de la GSMA, a déclaré : « …RCS sera le premier service de messagerie à grande échelle à supporter l’E2EE interopérable entre différentes implémentations clients. Avec d’autres fonctionnalités de sécurité uniques, comme l’authentification basée sur la SIM, l’E2EE offrira aux utilisateurs du RCS le plus haut niveau de confidentialité et de sécurité, pour une protection renforcée contre les arnaques, la fraude et autres menaces. »

Le soutien d’Apple à cette initiative

Dans une déclaration envoyée à 9to5Mac, Apple a affirmé être « heureux d’avoir contribué à mener un effort intersectoriel pour apporter le cryptage de bout en bout au profil universel RCS publié par la GSMA ». La firme de Cupertino a également promis d’ajouter le support de l’E2EE à iOS, iPadOS, macOS et watchOS « dans de futures mises à jour logicielles ». Sans calendrier précis, difficile de dire quand Apple mettra à jour ses systèmes pour intégrer cette fonctionnalité de sécurité. Mais une fois cette mise à jour effectuée, elle empêchera les tiers d’intercepter et d’accéder à des messages potentiellement sensibles et privés.

Messageries enrichies : une adoption fulgurante en 2024

Selon Infobip,l’adoption des Rich Communication Services (RCS) a connu une augmentation de 176 % en 2024, reflétant une tendance mondiale vers des services de messagerie plus riches et interactifs. Dans le même temps, l’utilisation de WhatsApp a été multipliée par 12 en France, démontrant l’importance croissante de ce canal dans les stratégies de communication des entreprises. Le secteur du commerce de détail et du e-commerce a enregistré une multiplication par 13 du volume de messages, illustrant l’adoption massive des canaux de messagerie pour améliorer l’expérience client et stimuler les ventes.