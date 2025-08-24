Au départ, un tout autre méchant de Batman devait figurer dans le film Birds of Prey avec Margot Robbie

Le film « Birds of Prey » avec Margot Robbie n’a pas toujours mis en avant le même adversaire : lors de ses premières versions, le scénario prévoyait un autre ennemi emblématique de Batman avant d’opter pour l’antagoniste final.

L’envers du casting dans « Birds of Prey »

À la sortie de « Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) » en 2020, peu de spectateurs soupçonnaient qu’un autre antagoniste aurait pu changer la dynamique du film. Si le personnage haut en couleur de Harley Quinn, incarné par une Margot Robbie déchaînée, donne le ton à cette aventure féminine du DC Extended Universe, c’est bel et bien le flamboyant Black Mask, joué par Ewan McGregor, qui s’impose comme principal adversaire.

Pendant ce temps, un autre oiseau se profile…

Pourtant, à l’origine, tout aurait pu être différent. Lors d’une interview accordée à Entertainment Weekly, Margot Robbie a confié que la première version du scénario imaginée par Christina Hodson mettait en scène un autre grand nom de l’univers Batman : le fameux Pingouin. Mais l’intervention du réalisateur Matt Reeves, alors en préparation de son propre projet « The Batman », a redistribué les cartes. Refusant de voir son méchant vedette utilisé ailleurs, il a ainsi poussé l’équipe de « Birds of Prey » à opter pour Black Mask. Un choix qui s’est révélé judicieux – McGregor y livre une performance narcissique et imprévisible, idéale face à ce groupe d’héroïnes atypiques.

Colin Farrell curieux et ravi du destin partagé des deux films

Présent lors de cet échange avec Entertainment Weekly – où il faisait la promotion d’« A Big Bold Beautiful Journey » aux côtés de Robbie –, Colin Farrell, l’interprète désormais incontournable du Pingouin chez Reeves, s’est montré tout particulièrement intrigué par cette révélation. L’acteur irlandais n’a pas hésité à demander à Robbie si elle pouvait lui faire parvenir ce fameux script où son personnage devait affronter Harley Quinn.

Depuis sa première apparition dans « The Batman » en 2022, puis dans la série HBO « The Penguin », Farrell s’est imposé comme une référence grâce à une incarnation magistrale du mafieux grotesque. Une performance saluée jusque dans les cérémonies, l’acteur ayant même décroché un Emmy pour ce rôle dont il craignait initialement l’annulation.

Bilan heureux pour les deux antagonistes DC

Chacun aura trouvé sa place : la galerie des vilains DC s’enrichit tantôt d’un Black Mask survolté, tantôt d’un Pingouin brutal et transformé par la magie des prothèses et du jeu d’acteur. Reste une interrogation amusante : à quoi aurait pu ressembler un affrontement entre Harley Quinn et le Pingouin façon Birds of Prey ? Si jamais Colin Farrell met la main sur cette ébauche, nul doute que les fans seraient curieux d’en découvrir les secrets…