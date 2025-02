Attention, des escrocs exploitent PayPal pour pirater votre ordinateur

Soyez vigilant ! Des escrocs exploitent une fonctionnalité de PayPal pour prendre le contrôle de votre ordinateur.

Tl;dr Des escrocs envoient des emails frauduleux à partir d’adresses PayPal légitimes.

Ils tentent de tromper les utilisateurs en leur faisant croire que leur compte a été piraté.

Leur but est d’obtenir un accès à distance à l’ordinateur des victimes.

Escroquerie par courrier électronique : attention aux faux PayPal

Une escroquerie en cours se propage par le biais de faux courriels PayPal. Ces derniers, envoyés depuis des adresses légitimes, contiennent de fausses notifications d’achat dans le but d’amener les utilisateurs à donner un accès à distance à leur ordinateur à des malfaiteurs.

L’arnaque en détail

Selon Bleeping Computer, un média spécialisé dans les nouvelles de sécurité, ces courriels frauduleux indiquent « Vous avez ajouté une nouvelle adresse. Ceci est une simple confirmation que vous avez ajouté une adresse dans votre compte PayPal ». En outre, ces messages contiennent une prétendue confirmation d’achat pour un MacBook M4 et un « numéro de support client PayPal » que l’utilisateur est incité à appeler s’il n’a pas autorisé l’achat.

Le piège des escrocs

L’objectif est de faire croire aux destinataires que leur compte a été piraté et de les pousser à appeler eux-mêmes les escrocs via ce numéro de support. Une fois en ligne, les arnaqueurs tentent de convaincre la personne qu’elle a été victime d’un piratage et lui conseillent de télécharger un logiciel pour soi-disant reprendre le contrôle de son compte PayPal et bloquer la transaction frauduleuse. Malheureusement, ce logiciel permet aux escrocs de prendre le contrôle total de l’ordinateur de la victime, leur offrant ainsi la possibilité de voler de l’argent, d’installer des malwares ou de dérober des données sensibles.

Si vous recevez un email apparemment légitime de PayPal, indiquant par exemple que vous avez mis à jour votre adresse ou contenant une fausse confirmation d’achat, ignorez-le ainsi que le numéro de téléphone indiqué. Toutefois, connectez-vous à votre compte PayPal pour vérifier qu’aucune adresse n’a été ajoutée à votre insu. Si vous n’en voyez aucune, ne tenez pas compte de l’email.

Comme toute tentative de phishing, il est conseillé de ne jamais cliquer sur les liens ou télécharger les pièces jointes présentes dans ces emails. De plus, assurez-vous que votre ordinateur est bien protégé en installant l’un des meilleurs logiciels antivirus et en le tenant à jour. Utilisez également, si possible, l’authentification multifacteurs et un VPN pour une protection accrue.

Face à la recrudescence de ces cyberattaques, il est essentiel d’adopter une bonne hygiène numérique et de sensibiliser votre entourage à ces menaces, en particulier les personnes âgées, souvent plus vulnérables face à ce type d’arnaque.