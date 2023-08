Asus fusionne technologie et streetwear avec Bape

L'ordinateur portable VivoBook Pro 15 OLED d'Asus revient avec une édition limitée aux couleurs de Bape, la marque japonaise spécialisée dans les vêtements urbains de luxe.

Disponible en deux coloris, à savoir Cool Silver (camo vert) et Midnight Black (camo bleu), le Asus Vivobook Pro 15 OLED Bape Edition est doté d’un couvercle métallique qui arbore un motif camouflage linéaire photogravé. Un logo réfléchissant apporte également une touche discrète et haut de gamme à l’ordinateur portable. Le design passe au niveau supérieur grâce aux éléments de design exclusifs sur le pavé tactile, le bas de l’appareil et la zone du repose-poignet. Enfin, les touches originales de cette édition limitée aux couleurs de Bape renforcent l’attrait unique du produit commercialisé à 1499,99 euros.

ASUS has teamed up with A BATHING APE® (BAPE®), the legendary streetwear fashion brand, featuring a never-before-seen exclusive BAPE®-designed camo on the whole bundle, this masterpiece will WOW THE WORLD. https://t.co/wNEG4rOsE7#ASUS #BAPE #VivobookSBAPEEdition #Intel — ASUS (@ASUS) August 19, 2023

Galip Fu, directeur marketing mondial d’Asus pour les PC grand public, a déclaré :

Nous sommes enchantés d’annoncer le partenariat exceptionnel entre Asus Vivobook et A Bathing Ape, une collaboration qui incarne l’esprit du streetwear et repousse les limites du design. Ce lancement marque les débuts du tout premier ordinateur portable Bape et du tout premier ordinateur portable d’inspiration streetwear de notre gamme Vivobook.

Les caractéristiques du Asus Vivobook Pro 15 OLED Bape Edition

Processeur : Intel Core i9-13900H Processor 2.6 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 14 cores, 20 Threads)

Carte graphique : Intel Iris Xe

Ecran : 15,6 pouces, 2.8K (2880×1620) OLED 16:9

Mémoire RAM : 16Go LPDDR5

Stockage : 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

Ports E/S : 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Thunderbolt 4 prenant en charge l’affichage/l’alimentation, 1x HDMI 1.4, 1x combo audio jack de 3,5 mm et 1x entrée alimentation

Clavier chiclet rétroéclairé

Caméra FHD 1080p

Audio : Technologie Smart Amp, harman/kardon (grand public)

Haut-parleur intégré

Microphone omnidirectionnel intégré

Prise en charge de la reconnaissance vocale Cortana

Réseau : Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card

Batterie : 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion

Alimentation : Ø4,5, adaptateur d’alimentation 90 W

Poids : 1.60 kg (3.53 lbs)

Dimensions (L x P x H) : 35.93 x 22.94 x 1.79 ~ 1.79 cm (14.15″ x 9.03″ x 0.70″ ~ 0.70″)

Asus x Bape

Le Asus Vivobook Pro 15 OLED Bape Edition est accompagné d’un ensemble d’accessoires exclusifs allant d’un sac de transport avec une ouverture à 180° et de multiples poches à une souris compacte dotée de caches interchangeables en passant par des autocollants et une figurine Baby Milo unique.

Un représentant de Bape a ajouté :

Nous sommes ravis de nous s’associer à Asus Vivobook pour créer une collection en édition limitée qui allie le style unique et vibrant de Bape aux ordinateurs portables puissants et performants Asus Vivobook. Ce partenariat témoigne de l’engagement de Bape à fournir des produits de haute qualité et tendance reflétant un style affirmé.