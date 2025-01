Apple pourrait enfin inclure cette fonctionnalité Pro pour l’iPhone 17

Après des années d'attente, l'iPhone 17 est enfin sur le point d'intégrer cette fonctionnalité professionnelle tant convoitée.

Tl;dr Le nouvel iPhone 17 pourrait enfin offrir un taux de rafraîchissement élevé.

Les modèles non-Pro pourraient inclure des écrans ProMotion.

Des améliorations supplémentaires sont attendues, notamment un nouveau chipset A19 et une caméra selfie de 24MP.

Un taux de rafraîchissement élevé pour l’iPhone 17

Selon les dernières rumeurs en provenance de la chaîne d’approvisionnement, le très attendu iPhone 17 pourrait enfin combler une lacune que les utilisateurs d’Apple pointent du doigt depuis des années. En effet, il semblerait que les modèles non-Pro de l’iPhone 17 pourraient offrir un « taux de rafraîchissement élevé », au lieu de rester bloqués à un modeste 60 Hz.

Les écrans ProMotion pour tous ?

La technologie ProMotion, qui offre un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, était jusqu’à présent réservée aux modèles Pro. Toutefois, selon les analystes, cette fonctionnalité pourrait être étendue aux autres modèles. Si ces informations se révèlent exactes, cela signifie que les utilisateurs de l’iPhone 17 pourront bénéficier d’une réactivité accrue et d’une expérience d’affichage beaucoup plus fluide.

Une panoplie d’améliorations attendues

Outre l’intégration potentielle de ProMotion, l’iPhone 17 devrait apporter de nombreuses autres améliorations. Il est quasi certain que le téléphone sera équipé d’une nouvelle puce A19, qui devrait offrir de meilleures performances et une efficacité énergétique accrue. Parmi les autres rumeurs, on parle aussi de l’arrivée d’une première caméra selfie de 24 MP sur les iPhone, et d’un possible iPhone 17 Air, plus mince et léger.

Les modèles Pro, quant à eux, pourraient bénéficier d’un nouvel écran « Low-Dialectric TEE », qui améliore les performances et la durabilité de l’affichage tout en optimisant l’efficacité énergétique. Ils conserveraient également leur cadre en titane pour une durabilité accrue et pourraient même voir leur RAM augmenter à 12 Go pour des capacités d’IA supérieures.

Il reste encore beaucoup à découvrir sur la série Apple iPhone 17, mais nous vous tiendrons informés de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur notre site.