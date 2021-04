Apple a profité de son événement Spring Loaded pour officialiser un produit que l'on retrouve dans bon nombre de salons, l'Apple TV. Voici donc la nouvelle Apple TV 4K.

Cela faisait assez longtemps qu’Apple n’avait pas mis à jour son Apple TV. La dernière fois que nous avons eu droit à un rafraîchissement de cet appareil remonte à plusieurs années, lorsque la firme de Cupertino décidait d’intégrer enfin la prise en charge de la 4K. Celles et ceux qui attendaient une nouvelle version avec plus ou moins d’impatience seront certainement ravis d’apprendre que la marque à la pomme a officialisé hier sa nouvelle Apple TV 4K.

Apple officialise sa nouvelle Apple TV 4K

De prime abord, cette nouvelle Apple TV 4K ressemble tout à fait à ses prédécesseurs. Cela étant dit, sous le capot, c’est une toute autre histoire. La nouvelle Apple TV est propulsée par une puce A12 Bionic et prend en charge le HDR et le Dolby Vision. Le support de la 4K est évidemment de la partie, comme sur le modèle précédent, mais malheureusement, les rumeurs d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz ne se sont pas vérifiées.

Avec une toute nouvelle télécommande

L’un des plus grands changements opérés par Apple avec cette version concernant la télécommande. La firme de Cupertino lance aujourd’hui une nouvelle génération, avec Siri. L’ancienne, qui disposait d’un trackpad, n’avait pas été très bien accueillie par les utilisateurs, la trouvant souvent trop “glissante”. La nouvelle version rappelle l’ancienne, avec cinq boutons tactiles, un bouton d’alimentation pour le téléviseur et le bouton de recherche Siri a été déplacé.

Cette nouvelle Apple TV 4K sera vendue au tarif public de 199 € pour le modèle 32 Go et 219 € pour le modèle 64 Go. À noter, la nouvelle télécommande peut être achetée séparément pour 69 €, elle est compatible avec les deux générations précédentes d’Apple TV. À noter aussi, pour tout achat d’une Apple TV 4K, un an d’abonnement à Apple TV+ offert. Rendez-vous sur l’Apple Store.