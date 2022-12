Apple Music pourrait arriver bientôt dans les Tesla

La mise à jour de fin d'année pour les Tesla s'annonce riche en nouveautés. Apple Music pourrait faire son apparition.

Tesla travaillerait sur une mise à jour de fin d’année pour ses voitures avec un tas de nouveautés fort intéressantes. C’est tout du moins ce que croit savoir Teslascope, qui vise souvent assez juste en ce qui concerne les futures mises à jour logicielles de Tesla. Selon leur dernière révélation, Apple Music arriverait enfin dans les Tesla.

Jusqu’à présent, Tesla ne prenait en charge que les services de streaming Spotify et Tidal, Apple Music restant absent de cette liste. Le PDG de Tesla, Elon Musk, n’a pas toujours été en très bons termes avec Apple, mais les deux entreprises semblent s’être rapprochées depuis leur récente réunion concernant Twitter, notamment.

Si Apple Music devait arriver dans les Tesla, ce serait bénéfique pour les deux entités, en plus d’être très pratique pour les possesseurs de Tesla qui préfèrent Apple Music aux autres services. Comme Tidal, Apple Music offre de la musique en plus haute qualité que Spotify. Apple Music est aussi compatible avec l’audio spatial, qui est un type de son surround qui donne l’impression que la musique provient de toutes les directions. L’audio spatial arrive d’ailleurs dans les dernières Mercedes-Benz.

Nous savons que cette intégration est en préparation depuis quelque temps, nous avions pu l’apercevoir en novembre dernier dans une Tesla Modal S équipée d’un logiciel encore non disponible, avec Apple Music.

D’autres nouveautés sont à attendre, selon Teslascope. De nouveaux jeux vidéo devraient être disponibles. Nul ne sait cependant s’il s’agit de jeux conventionnels ou de jeux Steam, comme promis par Elon Musk en juillet dernier, mais Teslascope a des preuves que l’intégration de Steam arrive “bientôt” dans la “majorité” des véhicules de la marque.

Parmi les autres fonctionnalités apportées avec cette mise à jour de fin d’année, un lecteur musical amélioré qui peut être déplacé et personnalisé, la planification à distance des effets lumineux et la prise en charge du garage myQ. Enfin, et cela devrait plaire à l’enfant qui vit encore en vous, le contrôle à distance du mode péteur, pour faire péter votre Tesla à distance. Tout un programme !

🎁 Tesla Holiday update? Here’s a first glimpse.

– Apple Music

– Improved music player you can move around and customize.

– MyQ garage support.

– Remote light show scheduling and remote emissions mode (requires mobile update)

– New games.

– and much more we can’t share yet. 😇

— Teslascope (@teslascope) December 7, 2022