Tesla a enfin livré son premier Semi. Cela méritait bien un événement en grande pompe dans l'usine du Nevada.

Cinq ans après la présentation officielle par Elon Musk du Semi, le premier poids lourd électrique de Tesla a enfin été livré à Pepsi. La livraison a eu lieu ce jeudi durant un événement dédié à la Nevada Gigafactory de Tesla. Le fabricant de cola a commandé 100 véhicules au total.

Dévoilé en mars 2017, le Tesla Semi devait à l’origine être proposé à 150 000 et 180 000 $ pour les versions 300 et 500 miles, respectivement. Des tarifs bien supérieurs aux 60 000 $ pour un camion thermique standard, mais Tesla estime que l’engin est 20 % plus efficient (2 kWh par mile) et permet d’économiser jusqu’à 250 000 $ sur une durée de vie d’un million de miles.

Chaque véhicule est doté d’une batterie de 1 MW. Ce monstre peut passer de 0 à 60 mph en 20 secondes, ce qui est impressionnant étant donné que ces engins pèsent 80 000 livres et peuvent être chargés à 80 % en seulement 30 minutes. Les Semi sont aussi dotés de capacités Enhanced Autopilot, ainsi que de systèmes lui évitant de se mettre en portefeuille, de capteurs pour les angles morts et de suivi des données pour les gestions de flotte.

Les réservations avaient ouvert en 2017. Les livraisons devaient démarrer en 2019, mais en avril 2020, Tesla reportait officiellement cette date à 2021, invoquant des soucis de production et d’approvisionnement dus à la pandémie de Covid-19. Cependant, un mois plus tard, en mai 2020, Elon Musk envoyait un email à toute l’entreprise pour faire accélérer les choses et pouvoir démarrer la production à grand volume. Dans ce même mail, il confirmait que celle-ci aurait bien lieu dans la Gigafactory du Nevada.

En juillet 2021, malheureusement, nouveau report, cette fois à 2022, à cause de la pénurie de processeurs et des difficultés de production des batteries. Tesla avait alors fait le choix de privilégier sa Model Y, notamment, au Semi. En mai de cette année, Tesla avait rouvert les réservations pour son camion électrique, avec un dépôt de 20 000 $. Et la première livraison a donc pu avoir lieu, avec les PDG de PepsiCo invités sur scène pour l’occasion.