Apple iPhone SE 4 : pas de lancement ce mois-ci ?

Les bruits de couloir laissent entendre que l'iPhone SE 4 pourrait être lancé ce mois-ci. Cependant, il y a plusieurs raisons qui rendent cette hypothèse peu probable. Découvrons ensemble pourquoi cette annonce n'est sans doute pas sur le point de se concrétiser.

Tl;dr Le nouvel iPhone SE 4 est attendu avec impatience.

Il n’y aura pas de confirmation officielle avant l’annonce d’Apple.

La sortie est prévue en avril 2024, selon certaines sources.

Le nouvel iPhone SE 4 : une attente grandissante

L’iPhone SE 4, dont la sortie est l’objet de nombreuses rumeurs ces derniers temps, est très attendu. Parmi ces spéculations, on évoque même un possible changement de nom. Malgré l’enthousiasme suscité par des fonctionnalités comme l’accès à Apple Intelligence, il est presque certain que nous n’obtiendrons aucune confirmation de la date de sortie tant qu’Apple n’aura pas annoncé officiellement l’existence de l’appareil.

Des rumeurs et des prédictions

Plus tôt cette semaine, un compte privé X a affirmé qu’Apple prévoyait de sortir l’iPhone SE 4, l’iPad 11, iOS 18.3 et iPadOS 18.3 ce mois-ci. C’est-à-dire, en janvier 2024. D’autres sources ont depuis affirmé que cette information n’était pas correcte. Chez Begeek.fr, nous sommes fermement d’accord avec cette dernière affirmation.

Quand espérer la sortie de l’iPhone SE 4 ?

Selon Mark Gurman, connu sous le nom de « Apple Whisperer », bien que le nouvel iPad et l’iPhone SE 4 soient développés sur iOS 18.3, ils ne seront pas lancés en même temps. Gurman suggère que l’iPhone SE 4 et le nouvel iPad seront probablement disponibles en avril si tout se passe comme prévu. Ainsi, les appareils seraient disponibles avant le lancement prévu d’iOS 18.4.

Pourquoi l’iPhone SE 4 ne sortira pas ce mois-ci

La prédiction de Gurman semble logique. En effet, Apple annonce généralement de nouveaux téléphones SE en mars et nous avons vu d’autres rumeurs évoquer une sortie à cette période. Il serait également surprenant qu’Apple lance autant d’appareils et de mises à jour de l’OS dès le premier mois de l’année, surtout face à la concurrence de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung.

En ce qui concerne iOS 18.3, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur les fonctionnalités qu’il inclura. Cependant, on s’attend à ce qu’il apporte les mêmes mises à jour de sécurité que d’habitude. Nous avons entendu dire qu’iOS 18.3 pourrait inclure des améliorations pour Siri et plus de langues. Par ailleurs, l’iPhone SE 4 pourrait coûter moins de 500$ et être équipé du premier modem construit par Apple. Des fuites semblent également révéler une liste complète des spécifications de l’appareil.

À ce stade, la date de sortie reste incertaine, mais il est souvent plus sûr de suivre les tendances et les suggestions de sources connues. Cependant, vous pouvez compter sur notre parole : nous n’entendrons pas un mot officiel d’Apple à ce sujet avant que Tim Cook ne monte sur scène.