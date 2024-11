Une fuite révèle la date de sortie de l’Apple iPhone SE 4, le nouvel iPhone abordable arrive bientôt

Une nouvelle fuite d'information suggère la date de sortie de l'iPhone SE 4 - voici quand le nouvel iPhone économique pourrait être disponible.

Anticipation de la sortie de l’iPhone SE 4

De nombreuses rumeurs circulent autour de l’arrivée tant attendue de l’iPhone SE 4, la prochaine génération du smartphone abordable d’Apple. Selon un rapport récent du journal économique Ajnews, relayé par Macrumors, le lancement de l’appareil pourrait avoir lieu dès mars ou avril 2025.

Production en masse de modules de caméra

La production en masse des modules de caméra d’Apple devrait commencer en décembre. Il est à noter que ces pièces sont généralement fournies par LG Innotek, qui entame habituellement la production des composants plusieurs mois avant la sortie officielle du smartphone. Cela corrobore un rapport récent de Ming-Chi Kuo, qui estime que les fournisseurs d’Apple produiront jusqu’à 8,6 millions d’unités au premier trimestre 2025.

Que peut-on attendre de l’iPhone SE 4 ?

Grâce à une importante fuite d’informations, nous avons une idée assez précise des caractéristiques du prochain iPhone SE 4. Selon une source bien informée, l’iPhone SE 4 ressemblera à un iPhone 12, avec un écran de 6,06 pouces, et sera équipé de la puce A18 et de 8 Go de RAM. Cette configuration permettra à l’appareil d’exécuter Apple Intelligence, bien qu’il ne soit pas encore clair s’il disposera de toutes les fonctionnalités attendues pour la série iPhone 16, comme le bouton de contrôle de la caméra.

Plusieurs modèles de l’iPhone SE 4 ?

Il semblerait étrangement qu’il puisse exister plus d’un modèle de l’iPhone SE 4. Une récente fuite a révélé ce qui pourrait être un iPhone SE 4 Plus. Bien que cette idée puisse sembler intéressante, elle est peu probable, étant donné la difficulté qu’ont rencontrée les modèles d’iPhone Plus de grande taille à bien se vendre. Cependant, le rapport mentionnait un détail intéressant : l’iPhone SE 4 pourrait être compatible avec les accessoires de l’iPhone 14.

Actuellement, l’iPhone SE 4 suscite beaucoup d’enthousiasme et est l’un des smartphones les plus attendus pour 2025. La grande question reste cependant son prix de vente à sa sortie. On espère qu’Apple maintiendra le même tarif de 429 $ que l’iPhone SE 2022 précédent, permettant ainsi à l’appareil de figurer sur notre liste des meilleurs smartphones bon marché.