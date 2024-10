Révélation majeure sur l’iPhone SE 4 : spécifications, date de sortie et prix dévoilés par une fuite !

Une importante fuite révèle les caractéristiques, la date de sortie et le prix du nouvel iPhone SE 4.

Tl;dr Un nouveau leak révèle des détails sur l’iPhone SE 4.

L’appareil devrait présenter des améliorations significatives par rapport à l’iPhone SE (2022).

Le lancement de l’iPhone SE 4 est attendu pour mars 2025.

Le mystère de l’iPhone SE 4 se dissipe

Un nouvel iPhone SE 4 semble être sur le point de faire son apparition sur le marché, selon une récente fuite d’informations. Le média à l’origine de cette fuite, @Jukanlosreve, est connu pour sa crédibilité. Néanmoins, il convient de rester prudent et d’attendre la confirmation officielle d’Apple.

Des caractéristiques techniques alléchantes

D’après cette fuite, l’iPhone SE 4 présenterait des caractéristiques techniques impressionnantes. En effet, le nouvel iPhone SE 4 devrait embarquer le même processeur A18 que l’iPhone 16 et 16 Plus, ainsi que 8 Go de RAM pour faire tourner Apple Intelligence. Cette information marque une avancée significative par rapport aux 4 Go de RAM de l’iPhone SE (2022), témoignant de la volonté d’Apple de rendre Apple Intelligence accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs.

Autres points à noter : l’appareil disposerait d’une capacité de stockage de 128 Go et d’une batterie de 3 279 mAh, contre 2 018 mAh pour le modèle actuel. Enfin, l’iPhone SE 4 serait équipé d’un unique capteur photo arrière de 48 MP et d’un capteur avant de 12 MP.

Un prix en hausse, mais justifié ?

Autre information importante : le prix. Le nouvel iPhone SE 4 serait commercialisé à partir de mars 2025, à un prix oscillant entre 499 $ et 549 $. Bien qu’il s’agisse d’une augmentation par rapport aux 429 $ actuellement demandés pour l’iPhone SE, ce tarif reste bien inférieur à celui des modèles haut de gamme.

Toutefois, « Cupertino voudra s’assurer de ne pas augmenter trop le prix et risquer d’aliéner les nombreux fans de l’iPhone SE qui souhaitent accéder à l’écosystème Apple sans payer une prime majeure ». Cette hausse de prix pourrait être justifiée par les nombreuses améliorations apportées à l’appareil, parmi lesquelles un nouveau design, une RAM doublée et l’introduction de la reconnaissance faciale.

Des rumeurs persistent

En dépit de ces révélations, certaines interrogations demeurent. Ainsi, la question de savoir si l’iPhone SE 4 sera lancé seul ou accompagné d’un modèle « Plus » reste en suspens. En attendant, nous continuons de suivre de près l’évolution de ces rumeurs.