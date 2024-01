Apple interdit aux développeurs de nommer leurs applications AR ou VR comme telles

On attend ces applications de 'calcul spatial' pour le système d'exploitation visionOS.

Ayant une expérience de 20 ans en tant que journaliste, je peux dire que le monde technologique ne cesse de nous surprendre. L’un des géants de cette industrie, Apple, prépare le lancement du casque Vision Pro VR/AR, dont la mise en vente commence le 2 février. Les informations concernant les exigences des applications se dévoilent de plus en plus. Apple, dans sa volonté de se différencier, guide les développeurs dans une direction inhabituelle.

Une terminologie contrôlée

Selon les informations diffusées par 9to5Mac, Apple recommande que les développeurs n’utilisent pas les termes AR ou VR pour leurs applications Vision Pro, mais les appellent plutôt “applications de calcul spatial”. Cette terminologie est particulièrement précise : le casque est nommé “Apple Vision Pro“, avec trois mots en majuscule, et “visionOS” commence par un v en minuscule, même en début de phrase. De plus, Apple précise que ces termes ne doivent jamais être traduits ou translittérés.

Se démarquer de la concurrence

La justification de cette décision semble liée à une stratégie pour ne pas confondre les utilisateurs avec d’autres offres concurrentes, notamment celles de Meta avec son Quest 3. Malgré cela, dans ses présentations, Apple a abondamment utilisé les termes AR et VR, avec Tim Cook, le PDG, qui avait qualifié Vision Pro de “nouvelle plateforme AR” lors de son lancement à la WWDC 2023.

Un produit pour des acheteurs motivés

Les détails concernant les “applications de calcul spatial” sont de plus en plus clairs : Apple invite les développeurs à signaler si leurs applications contiennent des mouvements rapides ou des changements de perspective de la caméra, afin d’ajouter un badge sur la page du produit pour en informer les utilisateurs. Le Vision Pro sort le 2 février, avec un prix de départ de 3 495 $, probablement réservé aux acheteurs les plus motivés.