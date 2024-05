Apple fixe la date de la keynote du WWDC 2024 : rendez-vous le 10 juin à 19h

La prochaine Conférence Mondiale des Développeurs devrait nous apporter des nouvelles de toutes les plateformes logicielles d'Apple. Quelles mises à jour attendez-vous le plus ?

Tl;dr WWDC 2024 d’Apple se tiendra du 10 au 14 juin.

Présentation probable des mises à jour d’iOS, iPadOS, tvOS, macOS et watchOS.

Possibilité d’annonces de nouveaux appareils, comme une mise à jour du Mac Mini.

Rumeurs concernant l’intégration de l’IA de Google, Gemini, dans iOS 18.

Le coup d’envoi d’Apple pour l’édition du WWDC 2024

Apple a récemment dévoilé le programme de son édition 2024 de la Worldwide Developers Conference (WWDC). Cet événement, d’importance majeure, se déroulera du 10 au 14 juin, avec le discours d’ouverture programmé le 10 juin à 10h PT/13h ET au campus Apple Park à Cupertino, Californie.

Qu’attendre de la WWDC 2024 d’Apple ?

Traditionnellement axée sur le logiciel, on peut raisonnablement s’attendre à ce que cette conférence nous donne un aperçu du travail effectué par Apple dans le domaine de l’IA au cours de l’année écoulée. Des rumeurs indiquent que l’entreprise présentera une série de mises à jour à venir, dont iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15 et watchOS 11. De plus, il semble fortement probable qu’Apple dévoilera le prochain système d’exploitation de son récent casque Apple Vision Pro, à savoir visionOS 2.

De nouveaux appareils en vue ?

Il n’est pas exclu que nous assistions à des annonces de nouveaux appareils. Bien que la WWDC soit généralement axée sur les logiciels, l’édition 2024 pourrait suivre le rythme de l’année précédente, qui regorgeait d’annonces de produits. La nouvelle version M3 du Mac Mini semble être candidate à une annonce, l’appareil étant absent des récentes mises à jour de produits.

Des nouveautés logicielles à prévoir

Parlant de logiciel, les rumeurs ne manquent pas quant à iOS 18. Le bruit court qu’Apple pourrait intégrer Gemini, l’IA de Google, à Siri et à plusieurs applications iPhone. Le PDG du marketing mondial d’Apple, Brad Joswiak, semble avoir fait allusion à ce mouvement avec la capitalisation inhabituelle du terme “Absolutely Incredible” dans l’un de ses posts. Parmi les autres nouveautés attendues, on peut mentionner la possibilité de placer les applications n’importe où sur l’écran d’accueil, ainsi que le support RCS dans l’application Messages, sans oublier les habituelles modifications de design.

La conférence sera disponible sur l’application Apple Developer, sur le site web d’Apple et sur YouTube. Apple a également invité 50 gagnants de son challenge annuel Swift Student à assister à la conférence en personne.