Apple dévoile le nouveau MacBook Pro M4 : RAM doublée, caméra 12MP et autonomie de 24 heures

Apple vient d'annoncer le nouveau MacBook Pro M4, doté d'une mémoire RAM doublée pour l'Intelligence Apple, d'une nouvelle caméra de 12MP et pouvant fonctionner jusqu'à 24 heures sans recharge.

Apple dévoile le MacBook Pro M4

Après avoir surpris avec le lancement de l’iMac M4, Apple nous offre une nouvelle révélation : le MacBook Pro M4. Ce lancement est sans doute l’un des plus marquants de la semaine en matière de produits Mac, en raison des améliorations apportées par la nouvelle puce Apple M4.

Trois options de puces pour le MacBook Pro M4

Le MacBook Pro 2024 est disponible en trois versions de puces : M4, M4 Pro et M4 Max. Quel que soit le modèle choisi, l’ordinateur portable est conçu pour tirer parti de l’intelligence Apple, notamment les outils d’écriture et la nouvelle version de Siri.

Caractéristiques et prix du MacBook Pro M4

Le modèle de base, équipé de la puce M4, est proposé en finition noire et argentée, avec un écran de 14 pouces, trois ports Thunderbolt 4, au moins 16 Go de mémoire et un prix de départ de 1 599 dollars. C’est un port de plus que le MacBook Pro M3 et le double de la RAM. De plus, la couleur noire est désormais disponible sans avoir à choisir un modèle haut de gamme.

Performances et autonomie améliorées

L’option des puces M4 Pro ou Max offre des performances accrues, avec un passage aux ports Thunderbolt 5 pour une vitesse et des performances supérieures. Chaque modèle du nouveau MacBook Pro M4 est équipé de l’écran Liquid Retina XDR d’Apple, capable d’atteindre jusqu’à 1 000 nits de luminosité. De plus, le MacBook Pro M4 est doté d’une caméra Center Stage améliorée de 12 MP, ce qui devrait rendre vos appels vidéo plus nets.

Apple promet également une autonomie record, avec une durée pouvant atteindre 24 heures pour ces nouveaux modèles. Les trois puces M4 sont basées sur la technologie de deuxième génération en 3 nanomètres pour offrir des performances et une efficacité énergétique améliorées. Elles sont censées posséder le cœur de CPU le plus rapide au monde.

Tous les modèles de MacBook Pro M4 sont disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui et seront expédiés le 8 novembre. Le modèle le plus abordable est le 14 pouces, qui commence à 1 599 dollars ; le modèle le plus cher est le 16 pouces, dont le prix d’entrée est de 2 499 dollars.