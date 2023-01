Apple commencerait à utiliser des écrans maison dans ses montres dès 2024

Les écrans maison Apple arriveraient d'abord sur l'Apple Watch et peut-être dès 2024.

Si l’on en croit un article de Bloomberg, Apple commencera à remplacer les écrans de ses appareils mobiles par des dalles maison dès l’année prochaine. Le géant de la tech s’attaquera d’abord aux Apple Watch haut de gamme, dès la fin de l’année 2024, et changera les écrans OLED actuels par sa propre technologie microLED.

Les écrans maison Apple arriveraient d’abord sur l’Apple Watch

Bloomberg explique que cette tech maison trouvera son chemin vers d’autres appareils de la marque à la pomme, y compris l’iPhone. Ce nouvel écran est plus lumineux, avec des couleurs plus vibrantes et donnerait l’impression que le cadran et les autres contenus sont peints sur du verre. De plus, l’angle de vision est encore meilleur.

Le journal américain avait fait part des efforts d’Apple pour développer ses propres écrans dès 2018. Apparemment, la firme de Cupertino faisait tout son possible pour introduire sa technologie en 2020, mais les coûts et autres difficultés techniques en cours de développement ont rendu la chose impossible. Et ces mêmes soucis ont empêché l’entreprise d’inclure de plus grands écrans dans ses projets, l’obligeant à se concentrer, dans un premier temps, sur l’Apple Watch.

Et peut-être dès 2024

Malgré le report et de potentiels autres à venir – Apple pourrait encore repousser l’introduction de cet écran au début de l’année 2025, selon des sources de Bloomberg -, la technologie en question est l’un des projets les plus cruciaux du géant américain. Celui-ci aurait dépensé plusieurs milliards de dollars dans son développement et le teste déjà sur des prototypes d’Apple Watch Ultra. Il teste aussi la fabrication des écrans dans son usine de Santa Clara, en Californie, bien que la fabrication à hauts volumes puisse être délocalisée dans le futur.

Comme Bloomberg le précise, ce passage d’Apple à des écrans maison pourrait être très impactant pour ses fournisseurs, principalement Samsung et LG. Mais ces derniers ont déjà eu plusieurs années pour s’y préparer. Après tout, ce n’est pas un secret que la firme de Cupertino développe ses propres composants pour réduire au maximum sa dépendance envers de quelconques tierces parties. Le géant avait pris ses distances avec les processeurs Intel pour introduire ses propres puces dans les ordinateurs Mac et il travaille activement sur ses propres modems pour l’iPhone, probablement d’ici à 2025.