Anthony Mackie de Marvel révèle son super-héros préféré, ce n’est ni Falcon ni Captain America

Anthony Mackie, célèbre acteur de l'univers Marvel, révèle avec surprise que son super-héros préféré n'est ni Falcon, ni Captain America, deux personnages emblématiques qu'il a pourtant incarnés.

Anthony Mackie, un fan inattendu de Hulk

L’acteur star de Captain America: Brave New World, Anthony Mackie, a surpris son public en dévoilant son super-héros Marvel préféré. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas Captain America, mais bien l’Incredible Hulk. « Mon personnage préféré de tous les temps est l’incroyable Hulk », a confié Mackie à Deadline.

Une question persistante

L’acteur porte une affection particulière à ce personnage depuis son enfance, évoquant avec nostalgie les émissions télévisées qu’il regardait. Cela ne l’empêche pas de se poser une question : « Je me suis toujours demandé, ‘Pourquoi tout disparaît sauf le pantalon ?’ Sa chemise, ses chaussures, tout disparaît, excepté son pantalon », a-t-il réfléchi à voix haute.

Une vision de Captain America pour tous

Dans l’attente du prochain Captain America 4, prévu pour l’année prochaine, Anthony Mackie a souligné l’importance de rendre le personnage accessible à tous. Pour lui, Captain America est le héros de chaque homme. Il est essentiel que chaque spectateur puisse s’identifier à ce personnage. « Il est très important que lorsque les gens me regardent en tant que Captain America, ils se voient eux-mêmes et moi comme je me voyais dans Superman ou Batman quand j’étais enfant », a-t-il souligné.