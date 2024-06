Anthony Carrigan rejoint la saison 2 de Twisted Metal

La deuxième saison de la série télévisée Twisted Metal va introduire William Sparks aka Calypso qui sera incarné par l'acteur américain Anthony Carrigan.

Le rôle de Calypso est confié à Anthony Carrigan

La deuxième saison de l’adaptation en live-action du célèbre jeu vidéo Twisted Metal, produite par PlayStation Productions et Sony Pictures Television pour la plateforme de streaming Peacock, promet d’être encore plus palpitante. Après une première saison qui a posé les bases d’un univers dystopique et présenté des personnages principaux captivants, l’acteur Anthony Carrigan récupère le rôle du grand méchant de la franchise.

Calypso, le méchant de Twisted Metal

Le personnage de Calypso, responsable de l’organisation du tournoi Twisted Metal, n’avait été que suggéré lors de la première saison de Twisted Metal. En plus de l’arrivée d’Anthony Carrigan, connu pour ses rôles dans Barry et Gotham, la deuxième saison va également accueillir Richard de Klerk, Patty Guggenheim et Tiana Okoye dans des rôles récurrents, mais encore non révélés.

Un rôle taillé pour Anthony Carrigan

Fort de son expérience dans l’interprétation de personnages diaboliques et complexes, Anthony Carrigan semble être le choix idéal pour le rôle de Calypso. Dans l’univers de Twisted Metal, Calypso est une figure mystérieuse qui organise un tournoi mortel de véhicules, avec pour véritable objectif d’envoyer des âmes en enfer pour le compte de Satan. Le grand prix de ce jeu apparemment impossible à gagner est le vœu le plus cher du vainqueur. Cependant, Calypso est connu pour ne pas toujours jouer franc jeu avec ses concurrents.

Twisted Metal, une réussite pour Sony et Peacock

Développée en partenariat avec Sony Pictures Television et PlayStation Productions, Twisted Metal est basée sur une histoire écrite par les scénaristes de Deadpool, Rhett Reese et Paul Wernick. La série sera de retour en 2025 avec une deuxième saison après avoir cartonné sur Peacock.