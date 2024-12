American Primeval : le thriller western de Netflix se dévoile avec une première bande-annonce

Découvrez le premier trailer de la série télévisée American Primeval du réalisateur Peter Berg.

Tl;dr Netflix annonce une nouvelle série western, American Primeval.

La série promet une plongée intense dans l’Amérique sauvage de 1857.

American Primeval sera diffusée en janvier 2025 sur la plateforme de streaming Netflix.

Un nouvel horizon pour Netflix

Netflix réserve aux amateurs du genre une très belle surprise avec sa nouvelle série American Primeval. Le genre, avec ses paysages dangereux, ses enjeux émotionnels bruts et sa lutte constante pour la survie, a quelque chose de captivant. Des ingrédients qui rendent cette série irrésistible dès les premiers instants.

American Primeval : une immersion dans le far west de 1857

La bande-annonce de American Primeval, fraîchement publiée par Netflix, annonce une série qui ne manquera pas de figurer sur la liste des incontournables de l’année prochaine. Cette série promet une plongée viscérale dans la vie à la frontière indomptée, explorant le côté sombre de l’humanité dans la nature sauvage.

Un casting prometteur

Taylor Kitsch mène la danse dans cette série intense de six épisodes, donnant vie à l’esprit aventureux et indompté de l’ouest américain. Parmi les autres membres du casting figurent Betty Gilpin, Kim Coates, Jai Courtney, Kyle Bradley Davis, Dane DeHaan et Shea Whigham.

American Primeval marque le premier projet de Peter Berg dans le cadre de son accord de première vue avec Netflix. La série est écrite par Mark L. Smith et dirigée par le showrunner et producteur exécutif Eric Newman. C’est également la deuxième fois que Berg, Newman et Kitsch collaborent, après leur travail conjoint sur la série Painkiller en 2023.

Un rendez-vous à ne pas manquer

American Primeval promet d’être la série à binge-watcher par excellence. L’Amérique sauvage et une narration riche en intensité, la série semble offrir un parcours trépidant du début à la fin. Et bonne nouvelle : American Primeval sera disponible sur Netflix le 9 janvier 2025, avec la diffusion simultanée de tous les épisodes. En attendant, pourquoi ne pas découvrir la nouvelle série d’action-thriller de Netflix avec Keira Knightley, « Black Doves » ? Ou bien le nouveau show numéro 1 de Netflix qui divise les spectateurs, The Madness ?