AMC va proposer quinze de ses séries sur Netflix pendant une année

Toutes ces séries seront accessibles sans interruption publicitaire.

TL;DR AMC a signé un accord avec Netflix pour diffuser plusieurs de ses séries.

Ces séries seront disponibles sur Netflix pendant un an à partir du 19 août.

AMC+ avait 11,5 millions d’abonnés en mai 2024.

Un partenariat prometteur entre AMC et Netflix

AMC et Netflix ont forgé un accord permettant aux séries de la chaîne câblée d’être diffusées sur la plateforme de streaming plus tard cet été. Le public variera ainsi ses visionnages avec des séries comme Fear the Walking Dead (saisons 1 à 8), « The Walking Dead: Daryl Dixon (saison 1), Preacher (saisons 1 à 4) ou encore Le Livre perdu des sortilèges : A Discovery Of Witches (saisons 1 à 3).

Des séries AMC disponibles sur Netflix dès le 19 août

L’accord inclut également d’autres séries populaires. Les téléspectateurs pourront savourer les deux premières saisons de Kevin can F*** Himself, de Dark Winds et de Gangs of London » Les fans d’Anne Rice ne seront pas en reste avec la saison 1 de Entretien avec un vampire et de Mayfair Witches. Ces séries rejoindront toutes Netflix le 19 août et seront disponibles pendant un an. De plus, même ceux disposant du tarif standard de la plateforme pourront visionner ces séries sans publicité.

Un deal stratégique pour AMC

La PDG d’AMC Networks, Kristin Dolan, a commenté cette nouvelle entente : « Cette importante expansion de notre relation avec Netflix devrait booster les audiences et la participation sur cette plateforme, tout en suscitant la curiosité pour notre contenu primé sur nos différentes plateformes ». L’entreprise a déjà conclu un accord similaire pour mettre ses programmations devant l’audience du service de streaming Max en 2023.

Un œil vers l’avenir : AMC+

Il est à noter que le service de streaming propre à l’entreprise, AMC+, a su captiver une audience de 11,5 millions d’abonnés à sa date de Mai 2024. Preuve que quel que soit le support, les téléspectateurs sont fidèles aux contenus de qualité proposé par AMC.