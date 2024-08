Amazon va supprimer la principale fonctionnalité de l’Echo Show 8 Photos Edition

Les clients ayant acheté l'appareil Echo ne pourront pas afficher leurs propres photos sur l'écran d'accueil.

L’Amazon Echo Show 8 Photos affichera désormais des publicités

Une nouvelle qui risque de décevoir les détenteurs de l’Amazon Echo Show 8 Photos Edition : selon des courriels partagés sur Reddit et Threads et initialement signalés par le site d’information technologique The Verge, la fonction PhotosPlus de l’appareil ainsi que la fonctionnalité de rotation automatique de vos photos personnelles seront supprimées. La fin est prévue pour le 23 septembre pour laisser place à… des publicités.

Un changement forcé ?

Évolution ou régression ? La question se pose. Accordée à un coût de 2$ par mois, l’option PhotosPlus permettait jusqu’alors aux utilisateurs de transformer leur Amazon Echo Show 8 Photos en un cadre photo digital. Dans la pratique, leur écran d’accueil affichait successivement leurs photos, avec une rotation toutes les 30 secondes, possiblement en continu en fonction de la durée de vie de la batterie.

Dès le 12 septembre, fini de pouvoir profiter de vos photos personnelles sur Echo Show 8 Fotos sans interruption. Cette décision ne vous laissera d’autre choix que de télécharger vos photos sur Amazon Photos avec ses 25 Go d’espace de stockage et d’apprendre à « vivre » avec l’apparition de publicités sur votre écran d’accueil.

Quid des raisons de ce changement ?

L’Echo Show 8 Photos Edition a disparu du site web d’Amazon. En sus, il ne se trouve plus en vente. Ceci soulève des interrogations, notamment du côté des « gadgets » d’Amazon et plus particulièrement : les problématiques financières liées à Alexa.

Selon le Wall Street Journal, entre 2017 et 2021, Alexa aurait engendré plus de 25 milliards de dollars de pertes pour la firme. Pour tenter de compenser, Amazon a supprimé des primes à ses développeurs et travaille sur une version plus avancée de l’assistant vocal (« Remarkable Alexa »). Par ailleurs, ce dernier pourrait être soumis à un abonnement mensuel.

L’Echo Show 8 Photos : la fin d’une ère ?

A la lumière de ces informations, il apparaît que cet arrêt du service de photos personnelles sur Amazon Echo Show 8 Fotos pourrait être une tentative d’Amazon de remédier à ses pertes. Seule l’avenir nous dira si cette stratégie est payante.