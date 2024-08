Amazon Prime Video dévoile la version australienne de The Office

Une intrigue modernisée et une femme dans le rôle principal pour la version australienne de The Office.

Tl;dr The Office revient avec une version australienne.

Felicity Ward incarnera Hannah Howard, la cheffe de Flinley Craddick.

La série introduira un concept de travail à domicile.

Les huit épisodes de The Office sortiront le 18 octobre 2024 sur Amazon Prime Video.

Un nouveau visage pour The Office

La célèbre série The Office va faire son retour sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video avec une touche australienne. Cette version présentera à ses téléspectateurs un tout nouveau personnage principal, Hannah Howard, jouée par l’actrice Felicity Ward. Elle promet d’apporter quelques modifications au concept d’origine.

'The Office' Australia: Prime Video Reveals Premiere Date & First-Look At New Boss https://t.co/0KsQnBemOc — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 18, 2024

Une nouvelle approche du travail

Dans cette version australienne de The Office, la nouvelle directrice de l’entreprise de packaging Flinley Craddick, Hannah Howard, se voit contrainte de fermer son agence et de faire travailler tout le monde depuis leur domicile. Un défi de taille pour celle qui doit non seulement maintenir l’unité de son équipe, mais aussi atteindre les objectifs fixés.

The Office sur Amazon Prime Video

Tous les huit épisodes de cette nouvelle version de The Office seront disponibles dès le 18 octobre 2024 sur Amazon Prime Video. Les fans de la version originale américaine, créée par Greg Daniels et Michael Koman, attendent impatiemment cette nouvelle adaptation.

Un casting alléchant

En plus de Felicity Ward, le casting de la version australienne de The Office comprend des acteurs prometteurs tels que Edith Poor, Steen Raskopoulos, Shari Sebbens ou encore Josh Thomson. Certains acteurs interviendront également dans des rôles secondaires.