Amazon utilise l’IA pour résumer vos visionnages sur Prime Video

Amazon va utiliser l'IA pour résumer ce que vous regardez sur Prime Video - voici comment cela fonctionnera.

Tl;dr Amazon lance une fonctionnalité d’IA appelée ‘X-Ray Recaps’.

Elle offre des résumés personnalisés en fonction des habitudes de visionnage.

Disponible pour les clients Fire TV américains, une expansion est prévue.

Amazon fait appel à l’IA pour sa nouvelle fonctionnalité ‘X-Ray Recaps’

Amazon, le géant du e-commerce, a dévoilé sa dernière innovation technologique destinée à améliorer l’expérience de visionnage de ses utilisateurs. Baptisée ‘X-Ray Recaps’, cette fonctionnalité repose sur l’intelligence artificielle et fait office de rappel bref pour les moments manqués lors du visionnage d’une émission sur Prime Video.

Des récapitulatifs personnalisés sans spoiler

Amazon promet que ces récapitulatifs seront adaptés à vos habitudes de visionnage et offriront un résumé jusqu’au point où vous avez cessé de regarder. Ces résumés se présenteront sous forme de « brefs extraits textuels de suspenses clés » et de récits centrés sur les personnages. De plus, Amazon s’engage à ce que ces récapitulatifs soient sans spoilers, même pour ses meilleures sorties.

Selon Amazon, ces récapitulatifs sont conçus pour aider les téléspectateurs à se mettre à jour s’ils ont manqué un point crucial d’une émission ou s’ils reviennent à une émission après une longue interruption. Adam Gray, vice-président des produits chez Prime Video, explique que les récapitulatifs sont ‘sensibles au contexte’ par rapport au temps et à la position dans la vidéo. Ils permettent à Prime Video de « fournir des résumés de moments mémorables et de points importants de l’intrigue ».

En utilisant des modèles d’IA personnalisés d’Amazon, formés sur les segments vidéo, les sous-titres et les dialogues de la bibliothèque Prime Video, ces récapitulatifs peuvent créer des descriptions d’événements, de lieux, de temps et même de conversations clés. Ils intègrent ensuite des garde-fous pour s’assurer qu’ils sont sans spoilers et faciles à lire à distance.

Les ‘X-Ray Recaps’ sont disponibles pour toute personne disposant d’un compte Prime Video. Pour l’instant, ils sont disponibles en version bêta pour les clients Fire TV aux États-Unis, mais Amazon prévoit de les déployer sur un plus large éventail d’appareils d’ici à la fin de l’année. Aucun détail n’a été donné sur un plan de sortie international. Nul doute en tous les cas que la France y aura droit prochainement.