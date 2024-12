Amazon offre des jeux pour promouvoir sa série anthologique Secret Level

Amazon offre des jeux gratuitement pour susciter de l'intérêt envers sa série d'anthologie "Secret Level".

Tl;dr La série animée Secret Level arrive prochainement sur Prime Video.

Amazon offre des jeux gratuits inspirés par la série aux membres Prime.

Des réductions importantes sur certains jeux sont également disponibles.

En route vers le lancement de Secret Level

Alors que nous attendons avec impatience la sortie de la série animée Secret Level, inspirée par l’univers du jeu vidéo et produite par l’équipe de Love, Death and Robots, Amazon prépare le terrain. Le géant du commerce électronique s’apprête à rendre l’attente plus douce en offrant aux membres Prime une sélection de jeux ayant inspiré des épisodes de la série.

Des jeux gratuits pour les membres Prime

Les amateurs de jeux roguelike et d’aventures spatiales seront ravis d’apprendre que Spelunky et The Outer Worlds font partie des titres offerts. Si vous ne les avez pas encore dans votre bibliothèque, c’est le moment de les ajouter. Mais ce n’est pas tout, d’autres titres sont également disponibles gratuitement :

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition

Necromunda: Hired Gun

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

The Outer Worlds

Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition

Spelunky

Warhammer 40,000: Space Marine

Warhammer 40,000: Dawn of War

Plus de surprises pour les gamers

Et comme si cela ne suffisait pas, un code pour Warhammer 40,000: Dawn of War II sera disponible sur l’Amazon Games App à partir du 12 décembre. De plus, les membres Prime Gaming qui utilisent le service de streaming Amazon Luna verront également l’ajout de Mega Man 11.

Des réductions alléchantes

En plus de ces offres gratuites, Amazon propose des réductions importantes sur l’achat de certains jeux via sa plateforme. Parmi les plus notables, on trouve jusqu’à 65% de réduction sur God of War: Ragnarok pour la PlayStation 5, et jusqu’à 80% de réduction sur la version PC de Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Ces titres s’ajoutent à la liste des jeux gratuits annoncés précédemment que les membres Prime Gaming peuvent ajouter à leurs collections ce mois-ci.