Amazon défie Target et Walmart avec son concept hybride

Le nouveau « big-box store » d'Amazon promet une expérience mêlant shopping et services innovants.

Tl;dr Amazon prépare l’ouverture d’un nouveau magasin physique de 21 000 m² à Orland Park, marquant un retour dans le commerce hors ligne.

Le concept hybride combinera vente sur place, préparation de commandes en ligne et services additionnels, dont restauration.

Le projet reste soumis à l’approbation locale et pourrait représenter une évolution majeure pour Amazon Fresh ou un format inédit.

Amazon relance son pari sur le commerce physique

Depuis la fermeture de la plupart de ses librairies et boutiques cadeaux en 2022, Amazon semblait avoir tourné la page du commerce physique. Pourtant, selon des informations relayées par The Information, le géant américain prépare l’ouverture d’un nouveau « big-box store » de 21 000 m² à Orland Park, dans la banlieue de Chicago. Ce projet signe un retour remarqué aux magasins physiques, bien au-delà des rayons alimentaires.

Un concept hybride pour concurrencer les acteurs traditionnels

Plus qu’un simple espace de vente, cette nouvelle adresse s’inscrit dans une stratégie résolument hybride. À la fois point de vente et centre logistique, elle s’inspire directement du modèle des grands concurrents comme Target ou Walmart. Le projet, tel que décrit par Amazon dans ses documents d’urbanisme, propose une offre large allant des produits alimentaires aux articles d’usage courant. S’ajouteraient également des services complémentaires ainsi que la possibilité de se restaurer sur place grâce à une sélection de plats préparés.

Concrètement, voici ce que prévoit la marque :

Espace de vente direct : clients sur place pour leurs courses.

: clients sur place pour leurs courses. Traitement des commandes en ligne : préparation et livraison accélérées.

: préparation et livraison accélérées. Services additionnels, dont une éventuelle offre de restauration rapide.

Diversification après les échecs précédents

Bien sûr, ce retour n’est pas anodin. Après plusieurs tentatives marquées – on se souvient d’Amazon Books, focalisée sur les tendances littéraires du site, ou encore d’Amazon Go, pionnière du concept sans caisse via sa technologie « Just Walk Out » – le groupe avait finalement recentré ses ambitions autour de ses enseignes alimentaires : Whole Foods, rachetée en 2017, et Amazon Fresh. Le nouvel établissement pourrait marquer soit l’évolution d’Amazon Fresh, soit l’introduction d’un format inédit au sein du portefeuille du groupe.

L’avenir du projet suspendu à l’approbation locale

Reste à franchir l’étape décisive : obtenir l’assentiment du conseil municipal d’Orland Park. C’est là que tout se joue désormais. L’expérience accumulée par le géant américain dans le secteur physique pèsera-t-elle dans la balance ? Difficile à dire pour l’instant, mais nul doute que ce projet sera scruté avec attention tant par les acteurs locaux que par les observateurs du marché mondial.