Alien : la scène la plus controversée de Romulus « corrigée » pour la sortie en DVD

La sortie en DVD du film Alien:Romulus apporte une version modifiée d'une scène controversée, suscitée par des réactions diverses de la part des spectateurs.

Tl;dr Le film Alien: Romulus fait l’objet de critiques pour l’utilisation de l’image de Ian Holm.

Le réalisateur Fede Álvarez a amélioré les scènes en post-production pour la version à domicile.

L’aspect de Rook a été amélioré grâce à l’utilisation d’une marionnette animatronique rare.

Alien: Romulus : un hommage controversé à Ian Holm

Le film Alien: Romulus rencontre un vif succès auprès des aficionados de la franchise Alien ainsi que d’une nouvelle génération d’amateurs de films d’horreur. Cependant, une scène en particulier a suscité des réactions mitigées parmi les fans de longue date : l’apparition de l’acteur défunt Ian Holm sous les traits de Rook, l’officier scientifique androïde.

Une technologie qui fait débat

Le réalisateur Fede Álvarez et les studios 20th Century ont entendu les critiques et ont décidé d’agir. Dans une interview récente accordée à Empire, Álvarez reconnaît que l’utilisation de la technologie de substitution de visage pour recréer la ressemblance de Ian Holm n’était pas à la hauteur. « Nous avons manqué de temps en post-production pour bien faire les choses », admet-il. « Je n’étais pas à 100% satisfait de certaines scènes, où l’on pouvait sentir l’intervention du CGI. Je comprends donc les réactions négatives. »

Des ajustements en post-production

Álvarez a ensuite avoué avoir repris le travail en post-production pour améliorer les scènes de Rook dans Alien: Romulus. « Nous avons corrigé les problèmes. Nous l’avons amélioré pour la sortie à domicile. J’ai convaincu le studio de dépenser de l’argent pour donner le temps nécessaire aux entreprises impliquées de terminer le travail correctement. C’est bien mieux maintenant », a-t-il déclaré.

Une solution animatronique

Pour améliorer la scène, l’équipe de production a eu recours à une marionnette animatronique unique. Rook a été créé en combinant une marionnette animatronique et des effets CGI. La date de sortie du film a poussé Álvarez à s’appuyer davantage sur les effets CGI. Pour la version à domicile, l’équipe de production a récupéré une pièce rare d’animatronique pour rendre Rook plus convaincant. « Shane Mahan a réalisé cette marionnette animatronique de Ian Holm à partir d’un moulage de tête de The Lord Of The Rings. C’était la seule en existence », a expliqué Álvarez.

Un débat persistant

La controverse autour du personnage de Rook dans Alien: Romulus ne tient pas tant à son apparence (qui était effectivement grotesque), qu’à l’utilisation de l’image d’un acteur décédé pour ce que certains considèrent comme de la nostalgie commerciale. Fede Álvarez, grand fan de la franchise Alien, a voulu avec Romulus rendre un hommage aux fans.