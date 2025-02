Alice in Borderland saison 3 : une diffusion sur Netflix confirmée pour l’automne 2025

La troisième saison de la série télévisée Alice in Borderland sera diffusée à l'automne 2025 sur la plateforme de streaming Netflix.

Tl;dr Netflix a confirmé la sortie de la saison 3 d’Alice in Borderland pour l’automne 2025.

L’intrigue explorera le mystère du Joker, un personnage clé encore jamais apparu.

L’avenir de l’anime Alice in Borderland reste incertain, mais la franchise pourrait continuer à s’étendre.

Un engouement pour les jeux de survie

Avec le succès mondial de Squid Game, Netflix continue d’investir dans les séries mettant en scène des jeux mortels. Alice in Borderland, qui explore ce concept avec une approche plus surnaturelle, s’est imposée comme une référence du genre. Alors que la saison 2 d’Alice in Borderland a laissé de nombreuses questions en suspens, les spectateurs attendent avec impatience le retour d’Arisu et de ses compagnons dans ce monde mystérieux et dangereux.

Une intrigue toujours plus énigmatique

Contrairement à Squid Game, la série télévisée Alice in Borderland ne repose pas sur un jeu orchestré par l’élite, mais sur une force inconnue qui transporte les participants dans un Tokyo déserté. Le final de la saison 2 a laissé entrevoir de nouvelles épreuves et un ennemi encore plus redoutable. Le Joker, dont l’ombre planait déjà sur les saisons précédentes, fera enfin son apparition, promettant des révélations cruciales sur l’origine de cet univers impitoyable.

Une saison 3 placée sous le signe du Joker

Netflix a récemment dévoilé une affiche officielle de la saison 3, mettant en avant la fameuse carte du Joker. Ce personnage mystérieux semble jouer un rôle central dans les nouvelles épreuves qui attendent Arisu et ses alliés. La plateforme de streaming a également partagé une description promettant une saison intense, explorant des thèmes profonds comme l’humanité, le sacrifice et la quête de sens. L’attente est donc à son comble pour les fans de la série.

Quel futur pour la série animée ?

Si Alice in Borderland est avant tout connu pour son adaptation en série live-action, son histoire a débuté en manga avant d’être adaptée en anime en 2014. Avec le succès de la version Netflix, certains se demandent si l’anime pourrait être relancé ou même bénéficier d’une suite. Pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faite, mais l’univers de la franchise pourrait bien continuer à s’étendre dans les années à venir.