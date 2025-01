Squid Game saison 3 : la date de sortie est révélée

Netflix dévoile la date de sortie de la troisième saison de la série télévisée Squid Game.

Tl;dr La troisième saison de Squid Game est prévue pour le 27 juin 2025 sur Netflix.

Des spin-offs de la série pourraient être envisagés à l’avenir.

La saison 2 de Squid Game s’est terminée sur un cliffhanger, laissant les fans dans le suspense.

La troisième et dernière saison de Squid Game arrive cet été

Après une deuxième saison de Squid Game finissant sur un suspense insoutenable, la plateforme de streaming Netflix a enfin apporté de bonnes nouvelles aux fans en attente de la suite du jeu de vie ou de mort. L’annonce de la troisième et ultime saison, prévue pour cet été, a été accompagnée d’une description de ce à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre.

Un avertissement pour ceux qui n’ont pas encore vu la saison 2

La troisième saison de Squid Game sera disponible sur Netflix le 27 juin prochain, après un parcours épique pour la saison 2.

La description de la nouvelle saison donne aux fans du jeu mortel une meilleure compréhension de ce qui les attend et de l’état d’esprit actuel de Gi-hun, interprété par Lee Jung-jae. Après avoir perdu son meilleur ami dans le jeu et avoir été poussé au désespoir par The Front Man (Lee Byung-hun), qui cachait sa véritable identité pour infiltrer le jeu, Gi-hun persévère dans son objectif de mettre fin au jeu.

Des spin-offs en perspective ?

Si la prochaine saison sera la grande finale de la série principale, cela ne signifie pas que le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, en a fini avec cet univers. Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Dong-hyuk confirme qu’il pourrait y avoir des spin-offs dans le futur de la franchise.

Comme mentionné précédemment, le personnage principal Seong Gi-hun a connu des jours meilleurs. La finale de la deuxième saison de Squid Game a vu Seong essayer de diriger une rébellion des concurrents visant à éliminer ceux qui dirigent le jeu. Malheureusement, puisque « The Front Man » se cachait parmi les concurrents tout le temps, le plan de Gi-hun était voué à l’échec. Les téléspectateurs ont assisté à de nombreux personnages rencontrant leur destin ultime dans certains des concours terrifiants qui composent la série Netflix en saison deux, mais il reste encore beaucoup de challengers qui se battent toujours pour le prix, même après l’échec de la rébellion.