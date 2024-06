“Alan Wake 2” et les héros iconiques de Remedy débarquent à Night Springs dans la première extension

La prochaine extension de Night Springs, divisée en trois chapitres, est disponible. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle aventure ?

Tl;dr Le premier DLC d’Alan Wake 2 sort demain.

Nommé Night Springs, elle comporte trois chapitres.

Les personnages principaux sont Rose Marigold, Jack Joyce et Jesse Faden.

Le DLC sera disponible à partir du 8 juin.

Alan Wake 2 : Le premier DLC “Night Springs” est disponible

Dans l’univers passionnant des jeux vidéo, l’excitation est à son comble avec la nouvelle du premier DLC d’Alan Wake 2. Le pack téléchargeable, nommé “Night Springs”, débarque demain pour le plus grand plaisir des amateurs du titre.

Plongée dans l’univers parallèle de “Night Springs”

“Night Springs”, une série pivotante dans l’univers de Alan Wake, servira de cadre pour les trois prochains chapitres du jeu. Inspirés de l’atmosphère mystérieuse de la série Twilight Zone, les chapitres du DLC seront présentés comme des épisodes de la série, se déroulant dans des réalités parallèles.

Trois personnages familiers à redécouvrir

Il est temps de prendre le contrôle de Rose Marigold, la plus grande fan d’Alan Wake. Ensuite, les joueurs incarneront Jack Joyce de Quantum Break, et enfin Jesse Faden de Control. Chacun de ces personnages sera présent dans chaque chapitre, respectivement.

La promesse d’une expérience originale

Remedy, le développeur de jeux vidéo derrière ce DLC, semble prêt à prendre un virage surprenant et ludique. Des voix sinistres suggèrent à Jesse d’“essayer le café.” De plus, nous aurons un aperçu du ‘jeu’ de Shawn Ashmore, l’interprète de Jack Joyce et la présence d’un Billy Bass parlant. Préparez-vous pour une expérience audacieuse et imaginative qui repousse les limites du jeu vidéo conventionnel.

Sans plus tarder, téléchargez Le DLC et plongez dans ce nouvel univers.