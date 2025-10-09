Alan Ritchson, star de Reacher, a produit ce thriller méconnu avec Kristen Stewart

Connu pour son rôle dans la série « Reacher », Alan Ritchson a également produit un thriller méconnu avec Kristen Stewart, désormais disponible sur Prime Video. Ce film oublié refait surface grâce à la plateforme de streaming.

Tl;dr Alan Ritchson produit « Seberg », succès critique mitigé.

L’acteur multiplie désormais les projets de production.

Sa carrière s’étend bien au-delà de « Reacher ».

Un acteur en quête de diversité

Durant près de vingt ans, Alan Ritchson a patiemment construit une carrière à rebondissements, oscillant entre rôles secondaires et incursions inattendues. Si le grand public l’a récemment découvert dans la peau du charismatique ex-policier militaire de la série à succès « Reacher » sur Prime Video, peu savent que l’acteur a navigué sur des terrains bien différents. De ses tentatives à « American Idol » à ses apparitions dans des séries parfois oubliées, il n’a cessé d’explorer l’industrie sous tous les angles.

« Seberg » : une incursion remarquée mais inégale

Étonnamment, c’est derrière la caméra que Ritchson s’est illustré en produisant le thriller politique « Seberg », réalisé par Benedict Andrews. Ce film revient sur le destin tragique de l’actrice Jean Seberg, incarnée avec intensité par Kristen Stewart, et sa confrontation avec le programme de surveillance du FBI. Même si le film n’a pas séduit la critique – un modeste 36 % sur Rotten Tomatoes – certains saluent malgré tout la performance habitée de Stewart. Selon la presse américaine, son interprétation donne chair à cette figure persécutée des années 60, alors que le scénario semble s’égarer ailleurs. D’ailleurs, les chiffres du box-office demeurent anecdotiques : moins d’un million de dollars pour cette sortie limitée.

L’essor d’un producteur prolifique

Qu’on se le dise : depuis « Seberg », Alan Ritchson ne se contente plus d’être devant la caméra. Sa société AllyCat Entertainment signe en 2023 un accord stratégique avec Amazon MGM Studios pour développer de nouveaux films ambitieux, dont un projet autour du Navy SEAL Mike Thornton porté par le réalisateur Patrick Hughes. L’agenda est chargé : il chapeaute également la comédie d’action « Playdate » avec Kevin James, ainsi qu’un film de Noël aux côtés d’Arnold Schwarzenegger. Et ce n’est pas tout — bientôt, il produira et tiendra le rôle principal dans « Painter », écrit par Derek Kolstad (« John Wick »), une perspective alléchante pour les amateurs d’action.

Nouvelles ambitions et fidélité à ses fans

Si certains regrettent que son implication dans « Seberg » reste floue, il faut y voir le signe d’une volonté affirmée : explorer toutes les facettes du métier. En parallèle, il continue d’enchaîner les projets comme réalisateur et acteur — citons « Dark Web Cicada 3301 », où il cumule les casquettes. Entre deux tournages musclés, l’acteur n’hésite pas à faire la promotion de ces œuvres qui sortent des sentiers battus : il avait ainsi salué sur Instagram l’ouverture britannique du biopic consacré à Jean Seberg et aux méthodes contestées du FBI dans les années soixante.

L’ex-candidat timide devenu star internationale trace aujourd’hui sa route en tant que véritable force créatrice… sans jamais oublier ceux qui l’ont suivi depuis ses débuts télévisuels mouvementés.