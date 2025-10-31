AirPods Pro 3 : des bruits étranges inquiètent certains utilisateurs

Plusieurs utilisateurs des AirPods Pro 3 ont récemment signalé l'apparition de bruits parasites gênants lors de leur utilisation. Ce problème sonore, identifié par une part croissante d’acheteurs, suscite des interrogations au sein de la communauté technophile.

Tl;dr Certains utilisateurs d’AirPods Pro 3 signalent des sifflements et parasites avec la réduction de bruit ou le mode transparence.

Des tests par des spécialistes montrent que le problème est rare, intermittent et souvent lié au fonctionnement normal de l’ANC.

Aucune solution logicielle simple n’existe pour l’instant ; seul un échange auprès d’Apple peut parfois corriger le défaut.

Des bruits parasites qui inquiètent les utilisateurs

Depuis peu, des membres du forum MacRumors font remonter un souci déroutant avec leurs AirPods Pro 3. Lorsqu’ils activent la réduction de bruit ou le mode transparence, des sons étranges surgissent : sifflements et parasites statiques gâchent leur expérience. Ces interférences inattendues suscitent des interrogations au sein de la communauté d’utilisateurs, certains n’hésitant pas à faire remplacer leurs écouteurs par Apple dans l’espoir d’un retour à la normale.

Un défaut rare et difficilement généralisable

Face à ces témoignages, plusieurs médias spécialisés ont souhaité vérifier par eux-mêmes. Après dix minutes d’écoute attentive – réduction active du bruit activée, sans musique – aucun bruit suspect n’a été perçu. Certains ont néanmoins évoqué un léger crépitement, probablement lié au fonctionnement normal de la technologie de réduction active du bruit (ANC), qui génère un fond sonore neutre pour compenser les bruits environnants, notamment dans des environnements animés.

Lors d’une autre session de test, aucun parasite n’a été détecté. Si les retours divergent, ils semblent témoigner d’un défaut rare et intermittent, difficilement généralisable.

Le fonctionnement complexe de l’ANC en question

Il faut rappeler que la plupart des systèmes à réduction active du bruit produisent naturellement un souffle discret lorsqu’ils tentent de supprimer les sons ambiants. En théorie, cet effet reste imperceptible avec la musique, mais devient audible lorsque rien ne joue. Certains utilisateurs rapportent cependant une amplification gênante des hautes fréquences : selon eux, l’ANC « atténue les basses », mais paradoxalement « les aigus deviennent plus forts ». Difficile alors d’y voir un simple comportement attendu.

Aucune solution miracle pour l’instant

Plusieurs consommateurs ont tenté redémarrage ou réinitialisation de leurs écouteurs sans succès : seule une prise en charge par Apple permet parfois d’obtenir une paire neuve. Pour autant, il existe même des cas où le remplacement ne règle pas totalement le problème. Dès lors, on s’interroge : défaut logiciel temporaire ou véritable vice de fabrication ? L’avenir dira si une mise à jour pourra venir corriger ce désagrément qui, pour l’heure, demeure marginal… mais suffisamment agaçant pour ternir la réputation des « meilleurs écouteurs » selon la marque californienne.

En attendant un correctif officiel ou une communication plus claire de la part d’Apple, seuls quelques conseils pratiques subsistent :