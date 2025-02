Agatha All Along : bonnes et mauvaises nouvelles pour la saison 2

Marvel donne des nouvelles sur la saison 2 de la série Agatha All Along.

Tl;dr Brad Winderbaum discute de la possibilité d’une deuxième saison de Agatha All Along.

La série a reçu des critiques positives et a connu un succès auprès des téléspectateurs.

Une deuxième saison est envisagée, mais rien n’est confirmé pour le moment.

Un avenir incertain pour Agatha All Along

Brad Winderbaum, producteur chez Marvel, a récemment partagé des informations concernant l’avenir de la série à succès Agatha All Along. Au cours d’une interview avec Entertainment Weekly, il a exprimé l’intérêt du studio pour une deuxième saison. Cependant, il a insisté sur le fait que rien n’était imminent et que Marvel n’irait de l’avant que si une histoire digne d’être racontée était en place.

Le succès de la première saison

Agatha All Along, dérivée de WandaVision, a été diffusée sur Disney+ l’automne dernier. La série, qui compte neuf épisodes, a reçu des critiques positives, saluant notamment la performance de Kathryn Hahn et du casting secondaire. Les spéculations concernant une seconde saison ont commencé lorsque Disney a soumis la série dans les catégories comédie aux cérémonies de récompenses, plutôt que dans les catégories de mini-séries ou de séries limitées.

Des signaux mitigés

En janvier, Patti LuPone, qui joue Lilia dans Agatha All Along, a semé le doute sur une deuxième saison. Elle a révélé que la créatrice de la série, Jac Schaeffer, lui avait dit qu’elle « [ne faisait] pas de deuxièmes saisons ». Cela laisse supposer que Agatha All Along était censée être une série unique. De plus, Kathryn Hahn a déclaré n’avoir reçu aucun contact de Marvel concernant un éventuel retour, bien qu’elle soit enthousiaste à l’idée de reprendre son rôle d’Agatha.

Une attente pleine d’espoir

Que ce soit pour les fans ou les acteurs, l’éventualité d’une deuxième saison de Agatha All Along suscite de l’excitation. Malgré les incertitudes, l’idée que la série pourrait revenir donne de l’espoir. Reste à savoir quand cela pourrait se produire, étant donné que Disney prévoit de réduire le nombre de productions Marvel pour recentrer l’Univers cinématographique Marvel (MCU). Il faudra peut-être attendre encore quelques années avant de voir Agatha All Along revenir sur nos écrans. Une attente qui pourrait être décevante, mais qui témoigne néanmoins de l’intérêt pour une deuxième saison.