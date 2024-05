Adieu à la voix factice de Scarlett Johansson de ChatGPT [2023 – 2024]

La société affirme que la voix n'est pas une imitation de celle de l'actrice. On se demande bien alors, d'où provient-elle ?

L’intelligence artificielle ne cesse de repousser ses frontières. Dernier en date, l’outil de synthèse vocale GPT-4o dévoilé le mois dernier par OpenAI. Décrivant une voix plus humaine, cet outil suscite déjà des réactions inattendues.

Parmi les cinq voix sélectionnées pour ChatGPT, l’une d’elles a attiré l’attention. “Sky”, au ton enjoué, rappelle fortement celui de l’actrice hollywoodienne Scarlett Johansson, en particulier son personnage dans le film “Her”. Un parallèle qui n’a pas manqué d’intriguer, bien que l’entreprise insiste sur le fait que toute ressemblance est pure coïncidence.

New Chat GPT-4o personal assistant uses the voice of Scarlett Johansson (Samantha in the 2013 movie Her) pic.twitter.com/m9GOKaQrMM

— Architectoid (@Architectoids) May 14, 2024