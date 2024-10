Adele et d’autres artistes reviennent sur YouTube suite à un nouvel accord avec SESAC

YouTube a mis en suspens certaines chansons lors de négociations avec une organisation européenne des droits d'exécution. Quel impact cela pourrait-il avoir sur les utilisateurs de la plateforme et sur l'industrie musicale globale ?

Tl;dr YouTube conclut un accord avec SESAC, permettant le retour des chansons.

Des chansons d’artistes populaires ont été bloquées pendant les négociations.

YouTube et SESAC cherchent à renouveler leur accord de licence.

Retour des titres populaires sur YouTube

Les fans de musique sur YouTube peuvent pousser un soupir de soulagement. La plateforme a annoncé avoir conclu un accord avec la Society of European Stage Authors and Composers (SESAC), permettant le retour des chansons précédemment bloquées. Un porte-parole de YouTube a déclaré : « Nous sommes ravis que SESAC ait réévalué notre offre. Nous avons conclu un accord et le contenu sera de nouveau disponible prochainement. Nous apprécions la patience de tous pendant cette période. »

Un blocage temporaire

Des chansons d’artistes populaires tels qu’Adele, Green Day, Bob Dylan, R.E.M., et Burna Boy avaient commencé à disparaître de YouTube, alors que les négociations de licence avec SESAC approchaient de leur date d’expiration. Les vidéos retirées affichaient un écran noir avec le message : « Cette vidéo contient du contenu de SESAC. Il n’est pas disponible dans votre pays. »

Négociations de renouvellement

YouTube a affirmé avoir engagé des discussions avec SESAC pour renouveler l’accord. Cependant, malgré leurs efforts, ils n’ont pas pu conclure un accord équitable avant son expiration. La plateforme a pris la décision de bloquer le contenu de SESAC, prenant très au sérieux la question du droit d’auteur. Les négociations sont toujours en cours pour parvenir à un nouvel accord le plus rapidement possible.

Il est à noter que, selon une source citée par le magazine Variety, l’accord n’est pas encore arrivé à expiration – il devrait se terminer la semaine prochaine. Le blocage par YouTube pourrait donc avoir été une tactique de négociation. SESAC n’a pas encore publié de déclaration à ce sujet.

Le monde du divertissement en suspens

Cet incident rappelle à quel point les questions de droits d’auteur et de licences sont cruciales dans le monde du divertissement. Il met également en lumière l’importance de plateformes comme YouTube dans la diffusion de la musique et le soutien aux artistes. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur ce sujet.