Abruptio, le film d’horreur de marionnettes avec Jordan Peele et Robert Englund

Préparez-vous pour l’horreur avec Abruptio

Un nouveau film d’horreur, Abruptio, a été écrit et réalisé par Evan Marlowe. Ce qui le rend unique est le fait que l’histoire est racontée à travers des marionnettes. Le film suit un homme qui se réveille avec un dispositif explosif implanté dans son cou et est contraint d’accomplir des crimes pour survivre. Le film est produit par Kerry Marlowe, ainsi que par les cofondateurs d’Umbrelic Entertainment, Thomas Zambeck et Brian Katz, via Anchor Bay Entertainment.

Un avant-goût de Abruptio

Screen Rant a dévoilé l’affiche et la bande-annonce de Abruptio. La bande-annonce révèle la vision singulière de ce film d’horreur, mettant en évidence son style visuel unique et préparant le terrain pour une expérience remplie de tension. L’affiche donne un aperçu des personnages principaux du film et donne un avant-goût de l’histoire avec le slogan intelligent : “Tout le monde est une marionnette”. Le film sera en salles à partir du 27 septembre.

Un casting impressionnant et inattendu

Le casting d’Abruptio comprend une sélection excitante d’acteurs de haut niveau. Les fans d’horreur seront ravis de voir l’acteur de Freddy Krueger, Robert Englund, et le réalisateur visionnaire Jordan Peele. Malgré le fait que Englund ait pris sa retraite et que Peele soit sélectif dans ses choix de rôles, Marlowe a réussi à les convaincre de participer à Abruptio.

D’autres membres du casting ont également une expérience dans le domaine de l’horreur, notamment James Marsters et Hana Mae Lee. L’ajout le plus surprenant cependant est Christopher McDonald, connu pour son rôle dans Happy Gilmore. Abruptio marque une entrée unique dans la longue liste de ses crédits, car l’acteur n’est pas connu pour participer à des projets d’horreur.