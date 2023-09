À New York, un robot policier va patrouiller dans la station de métro Times Square. Un R2-D2 géant aux capacités assez limitées.

Le New York City Police Department (NYPD) implémente une nouvelle mesure de sécurité à la station de métro Times Square. Il va déployer un robot de patrouille qui doit, selon les autorités, “vous garder en sécurité”. Il ne s’agit pas d’une machine à la RoboCop ou d’un quelconque humanoïde. Le K5, développé par la société californienne Knightscope, ressemble à un gros R2-D2. Albert Fox Cahn, directeur de l’organisme à but non lucratif Surveillance Technology Oversight Project, le décrit en des termes moins flatteurs, y voyant là une “poubelle sur roues”.

À New York, un robot policier va patrouiller dans la station de métro Times Square

Le K5 pèse 190 kg et est équipé de quatre caméras pour capter la vidéo, mais pas l’audio. Comme vous pouvez le deviner grâce à l’image ci-dessus, la machine n’a pas de bras. Le robot patrouillera dans la station entre minuit et 6 h du matin pendant sa phase de teste qui durera deux mois. Mais le K5 ne réalisera pas de patrouilles complètes avant un certain temps, puisqu’il passera ses deux premières semaines à cartographier la station et arpenter uniquement les secteurs principaux et non les quais.

Nul ne sait non plus, à ce stade, si la machine du NYPD diffusera en direct le flux de ses caméras et si les autorités regarderont ce que voit le robot. Le maire de la ville, Eric Adams, déclarait durant l’événement de présentation que ce robot “enregistrera des vidéos qui peuvent être visionnées dans le cas d’une urgence ou d’un crime.” Apparemment, il n’y aurait pas non plus de reconnaissance faciale, mais Albert Fox Cahn craint que cette technologie soit introduite par la suite dans la machine. Le K5 n’est pas en mesure de répondre à de vraies urgences dans la station et ne peut appréhender physiquement ou verbalement des suspects. La seule aide en temps réel qu’il peut fournir aux gens, c’est de les mettre en relation avec une vraie personne pour signaler un incident ou poser des questions, si jamais ils sont en mesure d’appuyer sur le bouton dédié.

Un R2-D2 géant aux capacités assez limitées

La ville de New York loue le K5 pour environ 9 $ de l’heure pendant les deux prochains mois. Le maire semble convaincu de la valeur ajoutée de ce robot, bien que, comme le précise The Times, il a récemment ordonné à plusieurs agences de réduire leurs dépenses de 15 %. “C’est en dessous du salaire minimum”, déclarait-il. “Pas de pause toilette, pas de pause repas.” Eric Adams est connu pour encourager l’usage de machines comme outils de police. Il y a quelques mois, le maire annonçait que le NYPD allait acquérir deux robots Digidog pour 750 000 $ chacun, qui seront utilisés dans les prises d’otage et autres situations critiques. Une décision à l’opposée de celle de 2021 du NYPD de mettre fin à sa location des robots Spot de Boston Dynamics.