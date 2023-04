9 apps mobiles de niche pourtant très pratiques

Si certaines applications sont absolument incontournables et peuvent être utiles à tous, d'autres sont totalement inutiles à pratiquement tout le monde. En voici 9 des plus remarquables.

“Tout n’est pas pour tout le monde, mais pratiquement tout est pour quelqu’un.” Des mots qu’Abraham Lincoln auraient prononcés. Et ces neufs applications mobiles illustrent parfaitement la chose. Celles-ci font quelque chose de très spécifique et la plupart d’entre elles seront utiles à un genre très précis de personnes.

RPG Sounds: Fantasy

Chaque maître du jeu sait à quel point il est difficile de maintenir une certaine ambiance tout en plongeant dans les innombrables règles dudit jeu. RPG Sounds: Fantasy offre au moins un environnement sonore adéquat. Au total, plus de 1 500 sons et vous pouvez les superposer à votre convenance. Mieux encore, vous pouvez importer les vôtres.

À télécharger sur iOS et Android.

iOptigan

L’optigan était un clavier fabriqué par Mattel au début des années 1970 qui jouait des sons depuis des disques optiques. Une machine onéreuse, pas du tout polyvalente et avec un son affreux. Un échec commercial, mais une vraie curiosité. Aujourd’hui, l’app iOptigan permet de reproduire l’expérience, pour seulement 5,99 $ contre les 2 500 $ demandés aujourd’hui pour l’appareil original.

À télécharger sur iOS.

RunPee

S’il vous ait déjà arrivé de rater le meilleur moment d’un film au cinéma à cause d’une pause toilette urgente, RunPee fera de ce douloureux moment de l’histoire ancienne. Avec sa base de données constamment mise à jour, l’app vous alerte via une petite vibration 30 secondes avant chaque “moment toilette”, vous permettant d’y aller sans craindre de rater une scène importante. Et lorsque vous êtes de retour, vous avez un résumé de ce que vous avez raté.

À télécharger sur iOS et Android.

Blower

Vous êtes pardonné(e) si vous pensiez que Blower était un troll. Des vidéos d’iPhone qui parviennent à souffler une bougie, voilà qui peut sembler irréel. Mais ça fonctionne.

À télécharger sur iOS.

Is it Dark Outside ?

Is it Dark Outside est à la fois totalement stupide et totalement géniale. Une fois installée et votre localisation entrée, vous pouvez cliquer pour savoir s’il fait noir dehors ou pas.

À télécharger sur iOS.

Calculator Photo Vault

Si vous êtes de celles et ceux qui cachent de sombres secrets sur leur téléphone, Calculator Photo Vault est peut-être une app pour vous. On dirait une calculatrice, mais si vous saisissez le bon PIN, vous pouvez accéder à vos fichiers cachés.

À télécharger sur Android. Et une alternative sur iOS.

A View From My Seat

Si vous achetez un billet pour un concert ou un événement sportif, A View From My Seat vous montre votre vue depuis votre place. Les utilisateurs publient des photos, des notes, laissent des commentaires. Parfait !

À télécharger sur iOS et Android.

Binky

Binky est une plateforme media antisociale. Vous pouvez faire défiler du contenu amusant, ennuyeux ou intéressant, balayer à gauche ou à droite, cliquez sur “J’aime”, partager des éléments, etc., sans être connecté à qui ou quoi que ce soit parce que tout, ici, est factice.

À télécharger sur iOS et Android.