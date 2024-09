7 nouvelles séries à ne pas manquer cette semaine sur Netflix, Hulu et plus (16-22 Sept.)

Cette semaine, nos choix télévisuels se portent sur 'The Penguin' et 'Agatha All Along'. Et vous, quelles sont vos émissions préférées du moment?

Tl;dr La saison télévisée d’automne est en plein essor avec de nombreuses nouvelles émissions.

Les deux séries très attendues sont « The Penguin » de DC et « Agatha All Along » du MCU.

Des séries comme « American Sports Story: Aaron Hernandez » et « High Potential » sont également à l’affiche.

Des émissions de télévision diffusées sur plusieurs plateformes de streaming.

La saison télévisée d’automne bat son plein

La saison télévisée d’automne est en plein essor et offre un éventail de programmes sur plusieurs plateformes de streaming, dont Netflix, Hulu et bien d’autres. De nouveaux programmes sont également diffusés sur les chaînes traditionnelles de télévision par câble et par satellite.

Les séries très attendues de DC et MCU

Deux nouvelles séries très attendues de deux des plus grandes franchises de bandes dessinées dominent l’alignement télévisé. « The Penguin » élargit l’univers de « The Batman » de DC sur le petit écran, tandis que le spin-off de « WandaVision », « Agatha All Along », apporte une énergie sorcière au MCU. Les réseaux commencent également à présenter leurs nouvelles émissions et celles qui reviennent, y compris « The Golden Bachelorette » et « High Potential » d’ABC.

Des séries captivantes à ne pas manquer

« American Sports Story: Aaron Hernandez » est le dernier rejeton de la franchise « American Story » de Ryan Murphy. La série se concentre sur l’ascension et la chute de la superstar de la NFL, Aaron Hernandez. La série limitée en 10 épisodes suit Hernandez depuis son enfance difficile jusqu’à sa carrière universitaire à l’Université de Floride et ses trois saisons avec les Patriots jusqu’à sa mort tragique.

Ensuite, il y a « High Potential », une nouvelle comédie dramatique criminelle avec Kaitlin Olsen dans le rôle principal. Elle joue une mère célibataire à l’esprit exceptionnel qui travaille comme femme de ménage dans un poste de police. Après avoir renversé un dossier lors d’un quart de travail, elle déduit instantanément la véritable victime dans une affaire en cours.

Toutes ces émissions peuvent être regardées sur différentes plateformes de streaming. Par exemple, « American Sports Story: Aaron Hernandez » et « High Potential » seront diffusées sur FX et ABC respectivement, et leurs épisodes seront disponibles en streaming le lendemain sur Hulu. De même, « The Golden Bachelorette » sera diffusée sur ABC, et « Agatha All Along » sera disponible sur Disney Plus.

Alors que la saison télévisée d’automne continue de s’épanouir, gardez un œil sur ces émissions prometteuses. Elles promettent non seulement de divertir, mais aussi d’apporter une nouvelle perspective sur des histoires familières.