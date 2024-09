5 séries à voir maintenant que Snowpiercer est terminé

Que regarder après la fin de la série 'Snowpiercer' ? C'est une question à laquelle de nombreux fans cherchent une réponse. Que me conseillerez-vous comme série similaire pour combler ce vide ?

Tl;dr La série « Snowpiercer » a terminé sa dernière saison.

« Foundation », « From », « Devs », « Station Eleven » et « Silo » sont recommandés pour les fans de « Snowpiercer ».

Ces séries partagent des thèmes similaires tels que la dystopie et le thriller de science-fiction.

Les séries sont disponibles sur Apple TV Plus, Prime Video, Hulu et Max.

La série dystopique à succès « Snowpiercer » a tiré sa révérence, après avoir tenu en haleine ses fans pendant plus de deux ans. Pour ceux qui cherchent à combler le vide laissé par la clôture de cette palpitante série, voici une sélection de cinq séries aux thèmes similaires.

Le règne en péril dans « Foundation »

D’abord, « Foundation », disponible sur Apple TV Plus. Cette série, basée sur les récits influents d’Isaac Asimov, explore la chute d’un empire galactique aux mains de clones génétiques. Avec un intrigue de révolution contre un dirigeant tyrannique, elle devrait plaire aux fans de « Snowpiercer ».

« From » : le piège d’une ville

Ensuite, « From » sur Prime Video et MGM Plus pose un décor inquiétant : une ville dont on ne peut s’échapper. Comme dans « Snowpiercer », les personnages sont pris au piège dans un lieu qu’ils préféreraient fuir, une thématique qui devrait interpeller les fans.

Le pouvoir et le secret dans « Devs »

La troisième série, « Devs », sur Hulu, offre également un parallèle intéressant avec « Snowpiercer ». Comme dans cette dernière, un milliardaire excentrique, à la tête d’une entreprise de technologie, détient un secret qui pourrait changer le cours de l’histoire.

« Station Eleven » : survivre après l’apocalypse

La quatrième série, « Station Eleven », sur Max, plonge les spectateurs dans un monde post-apocalyptique dévasté par une pandémie. Pour ceux qui ont apprécié le cadre post-apocalyptique de « Snowpiercer », cette série est incontournable.

« Silo » : la vie sous terre

Enfin, « Silo », actuellement en production pour sa deuxième saison sur Apple TV Plus, se déroule dans un monde post-apocalyptique où les gens vivent dans une structure souterraine massive. Comme dans « Snowpiercer », toute remise en question de l’ordre établi est punie de mort.

Alors que « Snowpiercer » a atteint sa destination finale, ces cinq séries promettent de captiver les fans de dystopie et de thriller de science-fiction avec de nouvelles intrigues passionnantes et des mondes à découvrir.