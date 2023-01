Snowpiercer : malgré son annulation, la quatrième saison pourrait être sauvée

La chaîne américaine TNT a décidé de mettre fin à la série télévisée Snowpiercer en raison des économies que cherche à réaliser Warner Bros Discovery.

La série télévisée Snowpiercer de TNT est une nouvelle victime des amortissements fiscaux sur les contenus de Warner Bros Discovery et rejoint donc divers projets mis au placard tels que Westworld, Batgirl, Roswell : New Mexico, Love Life et Minx. Basée sur la bande-dessinée française Le Transperceneige et le film de Bong Joon-ho de 2013 (sept ans après l’extinction massive de la Terre, mais huit ans avant le long-métrage), celle-ci suit les passagers du “Snowpiercer”, un gigantesque train circulant sur le globe et transportant les derniers survivants de l’humanité après que le monde soit devenu un désert gelé.

‘Snowpiercer’ Season 4 Won’t Air On TNT, Final Season Shopped By Tomorrow Studios Along With Potential Offshootshttps://t.co/aHCJpeUBpw — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 13, 2023

Un porte-parole de TNT a déclaré :

Nous pouvons confirmer que nous ne diffuserons pas la quatrième saison de Snowpiercer. Cette décision a été difficile à prendre, mais notre admiration pour les talentueux auteurs, acteurs et membres de l’équipe qui ont donné vie à l’extraordinaire monde post-apocalyptique de Snowpiercer reste entière. Nous travaillons en collaboration avec les producteurs depuis l’année dernière pour aider la série à trouver un nouveau diffuseur où les fans pourront continuer à profiter de son histoire passionnante et de son expérience visuelle exceptionnelle. Nous sommes impatients de travailler avec eux sur de futurs projets.

Netflix en embuscade pour récupérer Snowpiercer ?

Marty Adelstein (PDG) et Becky Clements (présidente) de Tomorrow Studios sont actuellement à la recherche d’un nouveau diffuseur pour Snowpiercer :

Nous aimons cette série télévisée et nous pensons que la quatrième saison complète une histoire avec un talent incroyable qui divertira les téléspectateurs tout en explorant les questions du changement climatique et de la lutte des classes. Nous sommes tellement passionnés par cette adaptation sur le petit écran que nous avons acquis les droits pour contrôler la franchise. Nous espérons trouver le partenaire idéal sous peu et terminer une grande aventure avec la dernière saison.

Après la quatrième saison de Snowpiercer, l’objectif de Tomorrow Studios serait de produire une préquelle ainsi qu’une suite.