3 films incontournables sur Prime Video dans le top 10

La liste des 10 meilleurs films sur Prime Video comprend trois incontournables à voir absolument, dont une comédie classique hilarante avec la talentueuse Reese Witherspoon.

Les films « Smile 2 », « Super Mario Bros. Movie » et « Legally Blonde » sont recommandés.

Les informations sont basées sur le top 10 de Prime Video au 6 mars.

Explorez le top 10 de Prime Video

Vous vous demandez quoi regarder sur Prime Video ce week-end ? Le top 10 des films les plus visionnés de la plateforme est un excellent point de départ. Actuellement, il regroupe une grande variété de genres, allant de l’horreur glaçante de « Smile 2 » à la romance énergique de « My Fault London » et à l’amusement familial avec « The Super Mario Bros. Movie ».

Le meilleur du top 10

Cependant, il est important de noter que ce qui est tendance n’est pas toujours de premier ordre. Pour vous aider à naviguer dans cette abondance de choix, voici les meilleures options, trois films incontournables du top 10 de Prime Video :

« Smile 2 » (2024)

« Smile 2 » suit l’histoire de Skye Riley (Naomi Scott), une popstar mondialement connue qui se prépare pour sa tournée de retour. Après avoir été témoin du suicide bizarre de son dealer, Skye est maudite par une entité du premier film, ce qui entraîne une série de rencontres terrifiantes et de révélations sur son passé.

« The Super Mario Bros. Movie » (2023)

Le film « The Super Mario Bros. Movie » est une aventure colorée qui suit les plombiers de Brooklyn, Mario (Chris Pratt) et Luigi (Charlie Day), qui sont transportés dans un monde magique. Mario s’associe à la Princesse Peach (Anya Taylor-Joy) pour sauver Luigi des griffes de Bowser (Jack Black).

« Legally Blonde » (2001)

Et enfin, « Legally Blonde », un film dans lequel Elle Woods (Reese Witherspoon), suite à une rupture, décide de suivre son ex à Harvard. Bien qu’elle soit initialement perçue comme une blonde écervelée, elle excelle grâce à son travail acharné.

Plus de choix à venir

Si ces trois films ne suffisent pas à satisfaire votre appétit cinématographique, il y a encore de nombreux autres films disponibles sur Prime Video.