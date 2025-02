Reese Witherspoon donne des nouvelles de la série Legally Blonde

Des nouvelles alléchantes sur la série Legally Blonde de Reese Witherspoon.

Tl;dr Reese Witherspoon partage des détails sur la préquelle de Legally Blonde.

Elle explorera la jeunesse d’Elle Woods dans les années 1990.

La préquelle de Legally Blonde sera diffusée exclusivement sur Amazon Prime Video.

Des détails sur la préquelle de Legally Blonde

Avant de triompher à Harvard, Elle Woods a dû survivre au lycée. Lors d’une récente apparition sur The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l’actrice Reese Witherspoon a dévoilé des détails fascinants sur le processus de casting pour la prochaine série préquelle de Legally Blonde sur Prime Video, intitulée Elle.

Witherspoon, qui a joué le rôle emblématique en 2001 et dans sa suite de 2003, a révélé qu’elle examine actuellement les bandes d’audition pour la jeune actrice qui jouera la version adolescente de son personnage bien-aimé. La série, qui découle de l’appréciation de Witherspoon pour la série Wednesday de Netflix, promet d’explorer les années de formation d’Elle Woods dans les années 1990.

Un processus de casting différent

« Maintenant, c’est différent car nous avions l’habitude d’auditionner et d’aller dans un bureau de casting« , a expliqué Reese Witherspoon à Jimmy Fallon. « Maintenant, ils doivent filmer, produire, faire tous les costumes pour les auditions. Ils doivent assembler des vidéos qui sont essentiellement comme un mini film. C’est fou ! » L’actrice américaine a exprimé son enthousiasme pour le vivier de talents, déclarant que ceux qui auditionnent sont « formidables », ce qui rend la sélection finale « une décision vraiment difficile ».

Un regard sur la jeunesse d’Elle Woods

Le développement de la série a pris de l’élan après que Amazon Studios a acquis le catalogue de MGM en mars 2022. Laura Kittrell, créatrice et showrunner connue pour son travail sur Insecure et Black Monday, produira aux côtés de Reese Witherspoon à travers sa bannière Hello Sunshine. Le projet vise à révéler «les expériences de vie qui ont façonné Elle Woods en la jeune femme emblématique que nous avons appris à connaître et à aimer».

« J’ai vu cette émission sur Wednesday Addams et je me suis dit : ‘Oh, elle était au lycée.’ J’ai adoré. J’ai regardé chaque épisode« , a partagé Reese Witherspoon à propos de son inspiration pour la préquelle. « Et je me suis dit: ‘Nous devrions faire Elle Woods au lycée parce que je voulais voir qui elle était avant l’université, avant la faculté de droit.' »

La série sera diffusée sur Amazon Prime Video

La série sera diffusée exclusivement sur Amazon Prime Video, bien qu’une date de sortie n’ait pas encore été annoncée. Le projet rejoint l’initiative d’Amazon MGM Studios de développer de nouveaux contenus à partir de leurs propriétés récemment acquises, qui comprend des séries potentielles basées sur des franchises comme Barbershop, RoboCop et Pink Panther.