Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION : une compilation avec des classiques de la franchise

Plusieurs jeux rétro Yu-Gi-Oh! de la fin des années 1990 et du début des années 2000 arrivent le 27 février 2025 sur Nintendo Switch et PC avec la compilation Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION de Konami.

Tl;dr L’hommage aux 25 ans de la franchise Yu-Gi-Oh! se poursuit avec une compilation de jeux.

Revivez des titres légendaires qui ont façonné l’univers de Yu-Gi-Oh!.

Des améliorations ergonomiques pour une jouabilité fluide et agréable.

Des ajouts modernes pour enrichir l’expérience de jeu.

Une compilation anniversaire pour les fans de la première heure

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION s’inscrit dans le cadre des célébrations du 25ème anniversaire de la franchise Yu-Gi-Oh!. En rassemblant plusieurs titres phares des années 1998 à 2004, cette compilation propose un retour aux sources pour les duellistes de la première heure. En plus de retrouver des jeux iconiques qui ont marqué l’histoire de la franchise, les fans pourront mettre la main sur l’une des deux cartes « Harpie’s Feather Duster » Secrètes Rares Quart de Siècle en se procurant l’édition physique. Les précommandes des versions physiques sont déjà disponibles chez une sélection de revendeurs, offrant ainsi une occasion unique d’obtenir cet objet rare. Les détails concernant les versions numériques seront bientôt dévoilés, permettant à tous les joueurs de célébrer cet anniversaire marquant.

Les classiques de Yu-Gi-Oh! ressuscités

Parmi les titres inclus dans cette collection, on retrouve certains des plus grands succès de la franchise. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998), le tout premier jeu de la saga, fait partie du lot, ainsi que sa suite, Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (2000). Ces jeux, qui ont fait connaître les bases du jeu de cartes, seront disponibles aux côtés de Yu-Gi-Oh! L’Âme du Duelliste (2001) et Yu-Gi-Oh! Reshef le Destructeur (2003), des titres qui ont forgé la réputation de la série sur Game Boy Advance. Chaque jeu a été soigneusement sélectionné pour offrir aux joueurs un retour authentique vers les racines de la saga. Toutefois, la collection ne se contente pas de ressortir ces classiques ; elle les optimise pour les systèmes modernes, avec des graphismes adaptés et des options supplémentaires.

Une expérience modernisée pour un confort de jeu optimal

L’éditeur japonais Konami n’a pas seulement ressorti ces jeux anciens ; ils ont aussi pris soin de les adapter pour offrir une expérience agréable sur des consoles modernes comme la Nintendo Switch et sur PC via Steam. Plusieurs ajustements ergonomiques ont été apportés pour rendre le gameplay plus fluide et accessible. Les joueurs auront la possibilité de personnaliser les commandes selon leurs préférences, une option qui n’était pas présente dans les versions d’origine. De plus, il sera possible de choisir des arrière-plans différents, apportant un renouveau visuel sans altérer l’essence nostalgique du jeu. Ces ajouts visent à garantir un confort de jeu optimal tout en respectant l’authenticité des titres originaux.

Nouvelles fonctionnalités : duels en ligne et sauvegardes innovantes

Les ajouts les plus marquants de cette collection sont les nouvelles fonctionnalités qui viennent enrichir l’expérience de jeu. L’une des améliorations les plus attendues est la possibilité de sauvegarder et de charger des parties à tout moment, une fonctionnalité absente des versions originales. Ce détail rend les jeux beaucoup plus accessibles et adaptés aux sessions de jeu plus courtes. Mais ce n’est pas tout : Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION introduit également des duels en ligne dans Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist, offrant ainsi aux joueurs la chance de s’affronter à distance. Konami a même annoncé que d’autres titres de la collection pourraient bénéficier de cette fonctionnalité après la sortie officielle. Ces ajouts modernisent l’expérience, tout en respectant l’esprit des jeux d’origine.